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Тоже человек: Барановская показала неидеальную кожу
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Тоже человек: Барановская показала неидеальную кожу 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая явно не думала, что после безобидного селфи подписчики будут говорить, что с макияжем она выглядит лучше.
Знаменитости уже давно не стесняются выкладывать свои селфи без макияжа на всеобщее обозрение. Как правило, фолловеры пишут им восторженные комментарии, что звезда выглядит прекрасно и без тонны косметики, но такое бывает не со всеми. На днях 32-летняя телеведущая Юлия Барановская опубликовала снимок в Instagram, на котором она запечатлена без макияжа. На фотографии видно, что у Юлии естественная красота и глаза невероятно голубого оттенка.
Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)
15 Май 2018 в 12:08 PDT  Подписчики звезды стали писать, что она красивая и без макияжа и что без грамма косметики она выглядит прямо как ее дочка. Но большинство комментарием было все же о том, чтобы Юлия больше не выкладывала такие снимки, а некоторые даже заметили, что у Барановской есть пигментные пятна: «Ваш пигмент не для всеобщего обозрения. Все-таки публичная личность».
По всей видимости, Юлия не пользуется солнцезащитными средствами, которые бы оберегали ее кожу от пигментных пятен, и пренебрегают кремами, которые осветляют кожу лица. К тому же сейчас есть большое количество аппаратных процедур, которые могут в кратчайшие сроки удалить пигментное пятно.
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