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«По стопам Аллы»: Кристину Орбакайте заподозрили в ношении парика
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«По стопам Аллы»: Кристину Орбакайте заподозрили в ношении парика 

Eva.ru 50 минут назад
Фото: Eva.ru
Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, которую все знают, как обладательницу довольно скромной шевелюры, удивила поклонников своей роскошной копной волос и странно лежащей челкой. Памятуя один из неизменных аксессуаром примадонны, почитатели заподозрили, что звезда также решила примерить парик.
На днях в столице в рамках Открытого фестиваля «Черешневый лес» состоялось открытие выставки, которая была посвящена 50-летию итальянского бренда Etro. Среди прочих звездных гостей мероприятия полюбоваться на экспозицию пришла знаменитая певица отечественной эстрады Кристина Орбакайте, удивив поклонников своей восхитительной внешностью. Кристина сумела блеснуть не только ярким и стильным нарядом из красных брюк в горошек, белой блузки и дизайнерской куртки, но и приковала взгляды почитателей своим цветущим лицом, обрамленным копной пышных волос.
Впрочем, самые преданные поклонники, осведомленные о том, что Орбакайте едва ли может похвастаться внушительным объемом растительности на голове, искренне удивились такой перемене в ее образе. В особенности привлекла внимание странно лежащая челка звезды, которая и натолкнула на мысль, что секрет роскошных волос вовсе не в удачной укладке.
Некоторые из пользователей сети даже озвучили свои смелые предположения, обсудив домыслы, что Кристина Орбакайте повторила проверенный метод своей звездной матери и надела парик. «У Кристинки парик?» «Точно же парик. И не самый удачный, кстати!» «Вторая Алла Пугачева, та тоже в париках рассекает. Так что по стопам Аллы идет» «Ну, если это не парик, то челка очень странная. Как будто никто не помнит ее редкие волосы в юные годы. Конечно, парик» «Если видите массу на голове — либо парик, либо нарощенные»
К слову, на днях Кристина сумела воплотить в жизнь детскую мечту — звезда побывала за кулисами Большого театра, лично сфотографировавшись с артистами, выступавшими на сцене.
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