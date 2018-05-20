Перманентный макияж: что стоит делать, а что нет

Перманентный макияж — штука очень опасная, тут или пан, или пропал — в прямом смысле. В случае неудачи ты не сможешь смыть татуаж — с этим придется или жить, или удалять лазером — что затратно и болезненно. Мы решили разобраться с вопросом и выяснить, на какие виды перманентного макияжа все-таки стоит решиться, а о каких лучше забыть навсегда.

Мы просмотрели сотни фотографий девушек, сделавших татуаж, выбрали безопасные варианты, а также те, которые советуем тебе никогда не делать, если не хочешь выглядеть вульгарно.

Стоит попробовать (лучший перманентный макияж)

Татуаж век — тонкая стрелка

Один из видов перманентного макияжа, который действительно стоит попробовать, — тонкая стрелка по ресничному краю. Только представь: тебе больше не придется самой рисовать стрелки, а глаза всегда будут выглядеть чуть-чуть подкрашенными! Главное тут — не переборщить и сделать именно тонкую стрелочку: она не будет мешать тебе накрасить глаза как угодно, и, если даже ты захочешь более выразительные стрелки, просто дорисуешь их обычным способом.

Как это делается: сначала мастер нарисует карандашом стрелку. Ты сможешь подкорректировать форму и решить, какая именно ширина и острота кончика тебе подходит. Затем хороший мастер обязательно обезболит кожу специальным кремом — некоторые этого не делают, но зачем мучиться? Затем наносится красивый перманентный макияж специальной машинкой. Вот и все! Процесс займет около получаса, не больше. Стоит учитывать, что глаза обязательно припухнут, но уже через 2−3 дня все будет выглядеть отлично.

Татуаж век может держаться очень долго в зависимости от качества красителя и типа кожи, но обычно раз в 5−6 месяцев рекомендуется делать коррекцию.

Перманентный макияж синяков под глазами

Это как консилер, только несмываемый! То есть, даже если тебя разбудить среди ночи, никаких синяков не будет. Круто, правда? Впрочем, у этого вида макияжа есть один существенный минус: если твое лицо сильно загорит, под глазами так и останутся светлые пятна. В общем, подумай!

Как это делается: сначала мастер подберет оттенок пигмента, который перекроет именно твои темные круги, ведь у всех они разные. Затем краска наносится слоем на проблемную зону и вбивается под кожу аппаратом. Если ты обратишься к проверенному мастеру, то результат не разочарует — никакого плотного слоя, как после тонального крема, под глазами не будет, но зато кожа заметно посветлеет.

Только учти, что реабилитационный период довольно длительный: сначала под глазами будут синяки, будто ты участвовала в залихватской драке, но уже через неделю ты сможешь оценить плоды своих стараний.

Коррекция шрамов и растяжек

Момент исключительно эстетический: если шрам отличается от кожи по цвету или же есть заметные растяжки, с проблемой можно справиться с помощью татуажа. Но приготовься к тому, что за один сеанс вряд ли управишься, если речь идет о большом количестве растяжек.

Как это делается: с помощью машинки мастер вобьет под кожу несколько слоев краски, совпадающей по оттенку с естественным цветом твоей кожи. В этой процедуре перманентного макияжа главное — правильно подобрать пигмент, иначе она бессмысленна.

Даже не думай!

А теперь давай поговорим о перманентном макияже, который мы бы настоятельно не советовали тебе делать.

Татуаж бровей

Татуаж бровей — процедура очень спорная, потому что 90% результатов выглядят неестественно и зачастую только портят лицо своей владелицы. Нам удалось видеть массу вариантов, и на ум каждый раз приходят не самые лестные ассоциации: Анастасия Волочкова , сердитый самурай, галочки… Это явно не те определения, которые хочется применить к себе любимой, правда же?

Если же у тебя очень светлые, почти невидимые брови, то подойди к вопросу очень серьезно — ищи проверенного мастера, делай только 3D-татуаж, имитирующий волоски, и, самое главное, выбирай естественный оттенок краски, всего на 1−2 тона темнее твоих волос.

Перманентный макияж губ Сразу оговоримся — перманентный макияж губ может действительно помочь тем, у кого заметная диспропорция губ и нечеткий контур. Но часто ли такое бывает? Нет, и 99% — это не твоя история.

Стоит отметить, что процедура довольно болезненная, даже если мастер обезболит губы лидокаином, — место очень чувствительное, так что неприятные ощущения наверняка будут.

Татуаж губ создает новый контур, напоминающий подводку карандашом. В чем его существенный недостаток? Губки «бантиком» кажутся будто нарисованными по трафарету, и смотрится это несколько вульгарно — о естественном перманентном макияже не идет и речи. Оттенок контура часто кажется чуть темнее естественного цвета губ, а мы прекрасно знаем, что, мягко говоря, это не показатель хорошего вкуса. Словом, лучше не надо!