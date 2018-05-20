Тест: узнайте, какой макияж вам подходит 

Сфера beauty так же падка на тренды, как и fashion. Неудивительно, что ответ на вопрос «Какой же макияж мне подходит на самом деле?» мы ищем постоянно. Особенно это касается молодых мам, которым в силу понятных обстоятельств приходится постоянно балансировать между «красиво» и «удобно».
Елена Чернышова, визажист студии «Маникюрофф»Архив пресс-службы
«Летидор» вместе с визажистом студии «Маникюрофф» Еленой Чернышовой учел все особенности мамских реалий и предлагает вам пройти этот тест.
Ответьте на 10 несложных вопросов и узнайте, какой макияж вам подходит на самом деле.
Пройдите другие наши тесты:
Тест: на сколько килограммов вам нужно похудеть к лету
Тест: что о вас расскажет ваша кухня
Тест: угадайте папу из советского фильма по цитате
Тест: знаете ли вы ключевые события Великой Отечественной войны
Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!