Тест: узнайте, какой макияж вам подходит

Сфера beauty так же падка на тренды, как и fashion. Неудивительно, что ответ на вопрос «Какой же макияж мне подходит на самом деле?» мы ищем постоянно. Особенно это касается молодых мам, которым в силу понятных обстоятельств приходится постоянно балансировать между «красиво» и «удобно».

Елена Чернышова, визажист студии «Маникюрофф»Архив пресс-службы

«Летидор» вместе с визажистом студии «Маникюрофф» Еленой Чернышовой учел все особенности мамских реалий и предлагает вам пройти этот тест.

Ответьте на 10 несложных вопросов и узнайте, какой макияж вам подходит на самом деле.

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Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!