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Тест: узнайте, какой макияж вам подходит
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Тест: узнайте, какой макияж вам подходит 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Сфера beauty так же падка на тренды, как и fashion. Неудивительно, что ответ на вопрос «Какой же макияж мне подходит на самом деле?» мы ищем постоянно. Особенно это касается молодых мам, которым в силу понятных обстоятельств приходится постоянно балансировать между «красиво» и «удобно».
Елена Чернышова, визажист студии «Маникюрофф»Архив пресс-службы
«Летидор» вместе с визажистом студии «Маникюрофф» Еленой Чернышовой учел все особенности мамских реалий и предлагает вам пройти этот тест.
Ответьте на 10 несложных вопросов и узнайте, какой макияж вам подходит на самом деле.
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