Выбор экспертов: 33 лучших тоника для лица

Средства с экстрактом монастырских трав и розовой воды, которые не стягивают лицо, увлажняют, освежают и тонизируют кожу, делая ее бархатистой, — эксперты выбрали лучшие.

Баланс-тоник для лица Perfect Balancing Toner, 3Lab

Как пела Кайли Миноуг, это любовь с первого… не вздоха, но нюха — пахнет тоник непередаваемо прекрасно. Непередаваемо — потому что это и не цветы, и не фрукты, и не бабушкина аптечка, и не химия. А что-то особенное и очень вкусное (этот же запах и у многих других средств марки, к слову, еще ни разу лично меня не разочаровавшей). Тоник не стягивает, не вызывает красноты и не оставляет пленки — хорошо для тех, кто любит легкие, именно «водянистые» формулы. Освежающий эффект — на 10 из 10, увлажнение тоже, после тонизации с ватным диском лично у меня — румянец гимназистки, а настроение выпускницы.

Цена: 7 400 руб.

Освежающий спрей мгновенного действия Ibuki, Shiseido

Если есть на свете идеальный тоник-спрей для самолета, разгара московской пробки или дедлайна, когда начальник превращается в Терминатора, — это он, добрый волшебник, блаженной свежестью снимающий любое напряжение. Эффект бодрящего, но комфортного, без колючести, холодка моментальный — и самое классное, что длится он не считаные секунды, а ещё минут 10. Ощущение, что ты воскресла, помолодела, телепортировалась к норвежским фьордам — все сразу.

По консистенции это не совсем вода, а скорее гель, рассеянный на крошечные частицы — потому и эффект долгоиграющий. Жду не дождусь, когда возьму его в отпуск на море — после трех часов на пляже лучшего экспресс-spa для лица не придумаешь.

Цена: около 2 600 руб.

Лосьон-тоник Lotion Tonique, Eisenberg

Этот тоник использую по утрам — протираю кожу ватным диском и освежаю ее. Вечером же это мой финальный этап очищения. Экстракты лакрицы, розовой воды и гамамелиса в комплексе дают тонизирующий и смягчающий эффект. Мне нравится, что тоник не имеет резкого запаха, а, наоборот, успокаивающе пахнет травами. В составе также эфирные масла лимона и апельсина, которые борются с естественным и преждевременным старением кожи, а еще освежают ее.

Хоть средство и не предназначено для этой цели, но пару раз экстренно выручало меня и, когда под рукой не было альтернативы, помогало удалить макияж ватным диском. Здорово!

Цена: 2 599 руб.

Тоник Tonico Per La Pelle, Santa Maria Novella

Флорентийскому Парфюмерно-Фармацевтическому Дому Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella уже более 400 лет! В 1221 году монархи-доминиканцы стали выращивать в саду одного из знаменитых монастырей лекарственные травы. Их использовали для создания целебных бальзамов и эссенций. Спустя 200 лет во Флоренции мало кто не знал о средствах на основе этих трав, и в 1612 году появилась аптека Santa Maria Novella. Этот тоник лимонного цвета освежает и увлажняет лицо. Наносите на чистую кожу. Хорошо справляется с шелушениями. Он совершенно не сушит, дает ощущение свежести, а любители парфюмерных отдушек наверняка оценят тонкий аромат.

Цена: 3 840 руб.

Тоник Rose Toner, Ausganica

Австралийскому бренду органической косметики чуть меньше десяти лет — его основал Морин Лиао, который долгое время изучал ароматерапию. Средство с масляной текстурой на 90% состоит из свежих экстрактов (цветков столистной розы, гибискуса, клювы крупноплодной, европейской оливы, календулы лекарственной) и сока листьев алоэ. Аромат у него волшебный — пахнет лепестками розы. Справляется с шелушениями и разглаживает кожу. Если бы не зима, использовала бы без крема.

Цена: 4 140 руб.

Лосьон Vaxi’in Detox Water City Skin Solution, Givenchy

Люблю всю линейку средств Vax’in For Youth — незаменимы для жизни в большом городе. Пара капель лосьона на ватный диск, и после использования видно, насколько кожа нуждается в очищении, даже если я не делала макияж в этот день. Использовала утром и вечером. Улучшает цвет лица.

Цена: 2 865 руб.

Концентрированная вода для лица Immortelle, L'Occitane

Средство представляет из себя необычный густой тоник, который не только отлично тонизирует после умывания, но и ощутимо увлажняет и даже питает. Поэтому мне кажется, что он подойдет тем, кому всегда «маловато» и хочется добавить еще одну ступень ухода. К тому же, он просто потрясающе пахнет иммортелем (бессмертником) — впрочем, как и все средства этой линейки.

Цена: 1 890 руб.

Энергетический лосьон-спрей на основе трав Herbal Drop Mist, Erborian

Средство понравилось мне с первого же применения, т.к. не только тонизирует кожу, но также увлажняет ее и делает бархатистой. Текстура легкая и почти не ощущается, зато эффект можно понять сразу. В составе целебные корейские растения — корень шестилетнего женьшеня, гинкго билоба и имбирь, которые в долгосрочной перспективе стимулируют процесс обновления кожи.

Цена: 2 250 руб.

Тоник для жирной кожи Pore Solution, RejudiCare

Космецевтическая марка RejudiCare только успела появиться в России, но буквально через пару месяцев некоторые средства стали народными любимцами и бестселлерами — например, этот отшелушивающий тоник с салициловой кислотой. Итак, это действенное средство для регулярной мягкой эксфолиации кожи с заметным накопительным эффектом, т.е. эффект через три месяца будет ощутимее, чем через месяц. При его применении уменьшается жирность кожи, вместе с этим сужаются устья пор, сокращается количество комедонов, а общий тон становится ровнее. Волшебство? Думаю, да!

Цена: 1 890 руб.

Очищающий тоник Blemish&Age Solution, Skinceuticals

Средство относится к спиртовым и имеет довольно специфическое применение — им обрабатываются отдельные участки кожи при сильных обострениях акне, когда образуются пустулы. Он обеззараживает и дает дополнительную эксфолиацию за счет кислот в составе, а также готовит проблемную кожу к дальнейшему уходу.

Цена: 2 800 руб.

Очищающий лосьон для красоты кожи Sisu Urban Antidotes Urban Defense Lumenessence Anti-Pollution Beauty Lotion, Lumene

В составе — экстракт северной сосны, богатый антиоксидантами, — собственно, пахнет он также еловыми, и это очень здорово! Кроме этого, там есть гиалуроновая кислота, способствующая увлажнению, а вместо обычной воды использована арктическая родниковая.

Цена: около 1 000 руб.

Тоник для лица Vital Falls, Valmont

Одно из средств очищающей линейки Valmont — термальную воду Water Falls — мы уже тестировали на BeautyHack (отзыв читайте тут). Очень кратко: снимает легкий макияж и успокаивает кожу. У тоника Vital Falls задача немного другая — он увлажняет кожу, убирает тусклый оттенок и готовит к нанесению крема. От себя посоветую использовать средство, если чувствуете, что коже нужна подпитка, экспресс-реабилитация, а вам отдых (или, наоборот, бодрый настрой на день). Наносить средство можно руками или салфеткой. Если выберете первый способ, можно одновременно сделать легкий массаж. Выручит, если на коже есть мелкие воспаления — после использования тон однозначно ровнее!

Цена: 4 970 руб.

Очищающий лосьон Skin Oxygen Anti-Pollution Oxygenating Lotion, Biotherm

У меня чувствительная кожа, которой нужно очень деликатное очищение. Лосьон Biotherm идеален во всех отношениях: он не раздражает и смягчает, удаляя мицеллы и остатки макияжа, деликатно подготавливает кожу к нанесению крема. В составе много кислорода, которого так не хватает в повседневной жизни: после использования чувствую, что кожа начинает дышать, а цвет лица становится ровнее. А экстракт водорослей Хлорелла работает как натуральный антиоксидант. После регулярного использования лосьона я сократила количество слоёв хайлайтера на лице: у него появилось естественное сияние, которое не мог обеспечить даже лучший иллюминайзер.

Цена: около 1 800 руб.

Освежающий желе-лосьон WASO Fresh Jelly Lotion, Shiseido

Коллекцию WASO японский бренд Shiseido посвятил миллениалам — все средства выпускаются для тех, кому чуть за двадцать. Тут вам и новейшие технологии, и отличные защитные свойства, и незатейливая, но стильная упаковка. Лосьон-желе подойдет не только молодежи — его увлажняющие свойства идеально подойдут для сухой и обезвоженной кожи всех возрастов.

Новинка наполняет и увлажняет верхний слой кожи изнутри, а также обладает антивоспалительным эффектом и нейтрализует покраснения, вызванные акне и высыпаниями. Среди ингредиентов — загадочный компонент под названием «снежное ухо». На самом деле, это ледяной гриб, который высоко ценится в Японии как ингредиент, поддерживающий красоту кожи. Он впитывает воду как губка — так и обезвоженная кожа становится мгновенно увлажненной после нанесения геля.

Цена: 1 646 руб.

Тоник-спрей Pivoine Sublime Perfecting Mist, L’Occitane

Спрей от L’Occitane с волшебным весенним ароматом цветущего сада я использую не только как освежающее и увлажняющее средство, но и при нанесении макияжа: после крема распыляю по лицу спрей и затем использую тональную основу, которая ложится на лицо тонким слоем и полностью сливается с кожей.

В составе средства нет спирта, а экстракт пиона отлично выравнивает и разглаживает кожу. Распыление тоже заслуживает всяких похвал — специальный дозатор превращает тоник в «пыль», что помогает равномерно орошать все лицо.

Обладательницам сухого типа кожи советую использовать спрей и в течение дня — чтобы освежать лицо и обновлять макияж.

Цена: 1 090 руб.

Лосьон Clear Lotion Beauty-pro Series, Cefine

Это средство с легким цветочным ароматом я бы рекомендовала для жирной кожи. Сужает поры — результат виден через 10 минут. Его хорошо использовать с утра перед нанесением тонального крема — выравнивает тон лица. В составе экстракты плодов и семян мальпигии, ромашки, розмарина, корня пиона и гамамелиса вирджинского.

Цена: 3 700 руб.

Освежающий и успокаивающий тоник Remedy Toner, [Comfort.Zone]

Спрей-тоник для лица и шеи мгновенно дарит коже увлажнение, свежесть и комфорт.

Ненавязчивый освежающий аромат в сочетании с легчайшей текстурой подходит для чувствительной кожи, которая склонна к раздражениям и покраснениям.

Формула на 98% состоит из ингредиентов натурального происхождения и не содержит силиконов, что особенно ценно — средство не забивает поры, а скорее наоборот — сужает их и делает кожу гладкой.

Наношу средство утром и вечером на ватный диск и мягко распределяю на лице, избегая область под глазами. Первые 10 минут вы чувствуете на лице легкую пленку, но ощущения не доставляют дискомфорта. Спрей не провоцирует воспалений на коже и устраняет шелушения ­— как раз то, что нужно коже в период наступления тепла.

Цена: 2 772 руб.

Тонер Yuja Water Toner, Skinfood

Марка совсем недавно появилась в России, но средства уже нарасхват — и не случайно. Все они созданы на основе экстрактов фруктов и овощей, цветов, целебных трав и других съедобных ингредиентов: в составе вы найдете и бразильский черный сахар, и королевский мед, и даже органические томаты и огурцы.

А оценить тонер в действии можно было на презентации марки — тогда Елена Крыгина показала на модели, как тонеры можно использовать в качестве маски (просто приложив ватный диск к проблемной зоне) и в чем, в принципе, разница между тониками и тонерами. Последние — более густые и концентрированные. Yuja Water — как раз такой, при регулярном применении средство наполняет кожу сиянием и делает ее более гладкой за счет отшелушивающего действия. А еще тонер обладает осветляющими свойствами благодаря высокому содержанию витамина С и экстракту цитруса юдзу, содержащего этот самый витамин в большей концентрации, чем всем известный лимон. Обладательницам пигментных пятен — брать на заметку!

Цена: 1 593 руб.

Тоник Lotion Tonique Reveil, Payot

Упаковка с дозатором — выдает легкую пенку. В составе экстракты малины и ананаса, а также гиалуроновая кислота — для глубокого увлажнения. Мне понравился легкий ягодный аромат — совсем ненавязчивый. Средство здорово очищает и придает коже сияние. Минус один — дозатор протекает, не совершайте мою ошибку и не кладите его в спортивную сумку. Пусть лучше стоит дома на полке!

Цена: около 1 000 руб.

Живительный тоник для лица, Weleda

Weleda — швейцарский фармацевтический концерн, который выпускают 100% натуральную косметику с 1921 года. Разотрите в руках пару капель и нанесите на лицо. Через 5 минут появляется естественное сияние, а кожа становится очень мягкой. Травянистый запах заполняет всю ванную. Средство сделано на основе экстрактов листьев розы и гамамелиса, а также лимонного сока и натуральных эфирных масел. По текстуре напоминает воду.

Цена: 860 руб.

Увлажняющий тоник Moisturizing Toner, Caudalie

Очищение кожи для меня давно стало трехэтапной рутиной: снимаю макияж гидрофильным маслом, умываюсь гелем и наношу тоник. Средство от Caudalie обещает справиться и с первой, и с последней частью — снять макияж (или то, что от него осталось) и освежить кожу, подготовив ее к дальнейшему уходу. В составе — загадочные винодрожжи, которые увлажняют и укрепляют кожу, а также мята, тмин и гальбан, помогающие взбодриться (ощущения, будто умылась водой из родника). А вот за отсутствие спирта Caudalie большое спасибо — тоник не стягивает кожу, а, наоборот, оставляет увлажненной, но при этом совсем не липкой.

Цена: 1 500 руб.

Флердоранжевая вода Acqua di Fiori d'Arancio, Santa Maria Novella

«Это не тоник, а машина времени», — подумала я, впервые попробовав средство от Santa Maria Novella. Нанося фледоранжевую воду из большого стеклянного флакона на ватный диск, чувствуешь себя синьориной из позапрошлого века. Неудивительно — давным давно монахи использовали точно такую же воду, чтобы успокоить кожу и даже вылечиться от простуды. Сейчас марка предлагает с помощью средства тонизировать кожу лица, добавлять его в ванну для расслабления мышц, и наносить на тело в качестве легкого парфюма. А чтобы понять, как пахнет вода, просто представьте цветущие сады Сицилии.

Цена: 2 128 руб.

Лосьон-тоник «Лепестки розы» для сухой и чувствительной кожи, Чистая Линия

Чистая Линия, как всегда, радует честным натуральным составом — в лосьоне-тонике главными «героями» стали отвар трав и экстракт лепестков розы. Впрочем, аромат на травяной не похож — это, скорее, микс из букета роз и какого-то детского средства с конфетным ароматом. Для сухой и чувствительной кожи тоник подходит идеально — не раздражает и не пересушивает, оставляя ее увлажненной и свежей (после него лицо так и хочется трогать). Нельзя не отметить и удобный размер флакона — объем в 100 мл так и напрашивается «поселиться» в косметичке для путешествий.

Цена: 71 руб.

Тоник Active Pureness, [comfort zone]

Тоник заявлен для проблемной, жирной и склонной к акне кожи — я как раз в числе «счастливчиков»! Wow-эффект средства — матирующее действие. После умывания я всегда протираю им лицо, и ни разу не почувствовала неприятных ощущений в виде стянутости.

Основная задача тоника — восстановление уровня pH. Расскажу, как это работает на своем примере. Несколько недель назад я сделала тест на уровень увлажнения кожи. Он показал 34%. С тех пор в моей бьюти-рутине случилась только одна перемена: в ней появился тоник. Спустя две недели результат совершенно другой — 78%. Рискну предположить, что такого же результата можно добиться, используя любой другой тоник. Но у меня случилась взаимная любовь с Сomfort zone, который я ни на что другое не променяю!

Цена: 2 420 руб.

Тонизирующий лосьон с экстрактом ириса, Clarins

Активно тестирую этот тоник и планирую не расставаться с ним до наступления летней жары. Посмотрим, как на средство дальше будет реагировать кожа. Сейчас наношу его 2-3 раза в день после умывания и перед нанесением увлажняющего крема. Два важных факта: воспалений на коже стало меньше, поры в T-зоне как будто менее заметны.

У тоника очень легкий цветочный аромат — микс ириса и шалфея (главных компонентов средства). А вот спирта в нем нет, поэтому кожу не пересушивает. Очень советую этот тоник, если у вас комбинированная и жирная кожа!

Цена: 1 950 руб.

Мультиактивный тонер Multi Active Toner, Dermalogica

Сразу отмечу, что это тонер (не тоник!), поэтому наносить его нужно в финале очищения. Моя схема: мицелярная вода, тоник и затем тонер для увлажнения. Средство в виде спрея, поэтому его можно использовать вместо термальной воды в течение дня, если хотите освежить и увлажнить кожу. Это отличный анти-стресс: одно нажатие и вы погружаетесь в ягодно-цветочную дымку из экстрактов лаванды, бузины, мелиссы и арники. А если у вас чувствительная кожа, то тонер еще и успокоит ее, благодаря концентрату алоэ вера в составе!

Цена: 2 500 руб.

Тонер Toner Balancing & Refreshing, Nairian

Первый эко-бренд из Армении Nairian появился в России в прошлом году. Это семейная компания. Ее основатели — бывшие программисты Силиконовой долины Ара и Анаит Маркосян. У семьи собственная ферма на 5,5 га — именно здесь и растет большая часть компонентов средств Nairian.

Мне на тест достался тонер Balancing & Refreshing и при первом же нанесении я очутилась (нет, не на армянских высокогорьях), а в бабушкином саду с розами. Главный компонент средства — дистиллят дамасской розы. Вместе с экстрактом огурца и аллантоином они здорово увлажняют и освежают мою чувствительную кожу. Плюс, в составе нет спирта, поэтому тоник не может пересушить!

Цена: 950 руб.

Тонизирующее средство для сухой и чувствительной кожи Bioregene Fluide, Methode Cholley

Bioregene Fluide — не классический жидкий тоник. Средство от Methode Cholley по консистенции больше похоже на гель. Он моментально впитывается, увлажняя и слегка подтягивая кожу. Bioregene Fluide — питательный «коктейль» из аминоксилот, гиалуроновой кислоты, экстракта толокнянки, рибофлавина и других полезных веществ. После его использования, питательный крем необязателен — легко решает задачу и тонизирования, и питания у обладательниц жирной кожи. У Bioregene Fluid совсем нет запаха: гиперчувствительные «носы» скажут спасибо. Днем наношу средство вместо базы под макияж — тональный крем ложится идеально.

Цена: 5 300 руб.

Успокаивающий тоник с розовой водой, Garnier

С тониками Garnier у меня давняя любовь. В старшей школе и университете я щедро поливала себя тоником в синем флаконе из серии «Чистая кожа». Он обещал избавить от черных точек и жирного блеска и всегда (всегда!) выручал: матировал, подсушивал воспаления и идеально снимал остатки макияжа. Меня не смущал даже очевидный спиртовой запах. Но сейчас кожа стала менее благодарной к такой агрессивной атаке (а приоритеты поменялись: вместо матирующего эффекта — освежающий, вместо снятия макияжа одним средством — многоступенчатый уход и восстановление уровня pH), поэтому пришлось перейти на успокаивающий тоник с розовой водой. Я наношу его после умывания, не стягивает кожу (спирта в составе нет), здорово освежает (советую брать в отпуск), не оставляет липкого слоя, зато готовит кожу к нанесению увлажняющего крема и просто здорово по-весеннему пахнет!

Цена: 185 руб.

Тоник botanical kinetic toning mist, Aveda

Освежающий и бодрящий тоник для лица от Avene восстанавливает баланс и контролирует выделение кожного жира. Спрей очень легкий с приятным травяным ароматом. По текстуре похож на обычную водичку, но очень освежает. Не оставляет липкого слоя, впитывается буквально за несколько секунд. Использую его перед нанесением крема или просто, чтобы освежить кожу лица в течение дня. Важно, что он не провоцирует высыпаний, не стягивает кожу, делая ее мягкой и увлажненной.

Цена: около 1 500 руб.

Тоник для лица «Свежее Увлажнение» Yves Rocher Hydra Vegetal Hydrating Toner

Тоник для лица Hydra Végétal входит в одноименную линейку увлажняющих средств Yves Rocher. В ней — 9 флаконов, главная задача которых увлажнять кожу даже не 24, а все 48 часов! Главный компонент серии — экстракт клеточной воды Эдулиса. Исследователи компании выбрали его за способность накапливать и задерживать влагу во всех слоях кожи. Средства этой линейки не содержат минеральных масел, красителей и парабенов.

Тоником я удаляю остатки макияжа вечером и освежаю кожу утром. Наношу его перед использованием крема (ночного и дневного). Мои выводы после двухнедельного использования средства: шелушение и стянутость ушли!

Цена: 370 руб.

Botanical Beauty Balancing Toner Rose, Ginger and Chamomile, Grown Alchemist

Grown Alchemist — еще один австралийский бренд, который недавно появился в России. Сначала меня, конечно, привлек минималистичный флакон (который уже украшает ванную), а потом и происхождение марки. Кроме классической истории про органические компоненты, братья Кестон и Джереми Мьюджиcы — создатели бренда — сделали упор на собственные разработки. За умудреным составом средств стоит команда химиков, которая придумывает способы безопасного для окружающей среды получения пептидов, антиоксидантов, гиалуроновой кислоты. Например, в составе тоника, который я тестировала, есть экстракты оливкового масла и ромашки, женьшень и алоэ вера, витамин С. Последний призван бороться со свободными радикалами, но об этом я отчитаюсь спустя пару месяцев использования. Что могу сказать уже сейчас: после использования кожа более гладкая (даже разглаженная), покраснения не видны, тон ровнее. Наносить макияж на такой «чистый холст» — одно удовольствие!

Цена: 2 100 руб.

Лосьон Facial Toner, Karin Herzog

Средство бренда швейцарской кислородной косметики. Лосьон в пластиковой упаковке легко возить с собой — не разобьется и не протечет в сумке. Эксперты рекомендуют наносить на ватный диск, но я распыляю на ладони, а затем распределяю массажными движениями на лице. Средство без запаха хорошо очищает и не стягивает. Немного пенится при распылении. В составе есть салициловая кислота, поэтому не подойдет сухой коже.

Цена: 2 275 руб.