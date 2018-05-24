На удачу: как выбрать маникюр по знаку зодиака

Приверженность определенному стилю и дизайну ногтей — это хорошо, но небесные светила против постоянства в летнем сезоне и требуют срочных перемен. Мы почти слышим, как они агитируют вас попробовать что-нибудь новенькое. Со звездами шутки плохи, мы не нашли другого варианта, кроме как покориться предсказаниям гороскопа, и подобрали необычный дизайн ногтей каждому знаку зодиака в нашем материале.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Неудержимая воля к победе и лидерские качества представительниц сильного Овна могут быть подчеркнуты в полной мере только темным градиентом. Один цвет будет плавно перетекать в другой, светлея ближе к кончикам ногтей. Вы можете придерживаться одной цветовой гаммы или переходить в совершенно другой яркий цвет. Мы всецело голосуем за горизонтальный градиент с использованием двух-трех цветов единой гаммы. Особенно эффектно смотрится плавный переход от белого к серому или черному.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Стабильность и железобетонную надежность Тельцов подчеркнет втирка. Ногти покрываются мельчайшей пылью, которая втирается в пластину специальным спонжем до зеркального блеска. Пусть описание вас не пугает: это абсолютно безвредно и никак не отразится на здоровье ногтей.

Такой маникюр отлично смотрится на ногтях квадратной формы и средней длины. Выгодно играет холодными красками цветовая гамма под названием «северное сияние» и пудра с эффектом хамелеона «майский жук».

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Любознательные Близнецы любят исследовать все вокруг. Их собственные ногти не исключение, поэтому мы предлагаем использовать технику «сухоцветы». При ее создании используются настоящие микроцветочки, лепесточки и веточки, которые были засушены специальным образом.

Близнецы — утонченные натуры, они обожают украшать жизнь цветами, так что идея с гербарием на ногтях точно придется им по вкусу. Тем более что натуральные цветы имеют большое количество разных форм и расцветок, не ограничивают в выборе подложки, а еще ваш маникюр точно получится уникальным, ведь к его созданию приложила руку сама природа.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки — тонкие натуры, нежные и ранимые. Вам просто необходимо, чтобы вас окружали удобные вещи, которые не будут выводить из душевного равновесия. Мы рекомендуем придерживаться сдержанной классики: красный лак в стиле ретро на коротких ногтях всегда был бессмертным трендом. Этот вариант точно не будет смотреться скучно и однообразно. К тому же красный цвет идеально передаст яркое летнее настроение.

Львы (23 июля — 22 августа)

Незаурядные Львы всегда оказываются в центре внимания, где бы они ни оказались. Чтобы поддерживать имидж главной звезды коллектива, вам необходим правильный маникюр. Что может подчеркнуть ваше благородство и царственность лучше золота?

Мы подобрали для вас утонченный маникюр с золотой фольгой на прозрачном (или молочном) лаке. Отдайте предпочтение короткой овальной форме ногтей, ведь так маникюр будет смотреться безупречно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы крайне уравновешенные женщины. Принимать верные решения — ваш скрытый дар, вы лучше других знаете, когда стоит предпочесть классику, а когда добавить немного эпатажа. Едва ли кто-то лучше вас может соблюсти идеальный баланс между этими двумя крайностями. Предлагаем вашему вниманию вариант маникюра, построенного на сочетании классических красных оттенков и трендовой техники негатив спейс. Ногти будут обрамлены в аккуратную яркую рамку, а центр покрыт прозрачным лаком. Просто идеальный дизайн для летнего периода.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ходят слухи, что Весы нерешительны, но на самом деле им просто свойственно внимательно обдумывать все варианты. Дилемма выбора — это просто пытка для Весов. Предлагем гениальный выход из ситуации: сочетайте все цвета радуги и модную полоску в одном дизайне.

Чтобы исполнить аккуратную «зебру», необходимо озаботиться подбором цветов. На наш взгляд, фиолетовый, желтый и оранжевый в сочетании с монохромными белым и черным — идеальный выбор.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы — сложные и многогранные личности, их яркая индивидуальность привлекает самых разных людей. Очаровать собеседника ничего не стоит для представителей этого знака, на деле им даже не придется сильно стараться. Для разносторонних Скорпионов мы подобрали вариант со втиркой «хамелеон» на темном лаке. Миндалевидная форма и длинные ногти лучше всего скажут о страстности этого знака.

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам всегда надо быть в центре внимания. Вам нравится приятно удивлять и шокировать общественность. Стрельцы — прирожденные экспериментаторы: вы хотите первыми примерить самые яркие и новые тренды в нейл-арте, поэтому мы предлагаем вам дизайн, на который еще долго не решатся другие. Две золотые рыбки на темно-синем фоне принесут вам удачу в летнем сезоне.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги — упорные трудяги, медленно, но верно продвигающиеся к успеху. Мы считаем, что серьезность и практичность Козерогов нужно уравновесить легким и освежающим дизайном ногтей. Что подходит на эту роль лучше нежных оттенков на молочном фоне? Необычный, но сдержанный дизайн с флористическими принтами должен прийтись по душе строгим Козерогам и добавить непринужденности их образу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям свойственно обдумывать каждое слово, но о выборе «битого стекла» вы точно жалеть не будете. Слишком уж удивительно выглядят кусочки разбитого стекла на ногтях: экстравагантно, но в то же время спокойно. На самом деле никакое острое стекло в таком маникюре не используется, так что порезы исключены. Выполняется такой маникюр при помощи специальных голографических кусочков из специальной пленки. Благодаря особому преломлению света и уникальным изломам на ваших ногтях создается настоящий калейдоскоп.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Тонким и чувствительным Рыбам как нельзя лучше подойдет ароматный маникюр. Парфюмированные лаки пахнут в соответствии с ассоциацией на цвета: коричневый — шоколадом, желтый — лимоном, оранжевый — апельсином. А еще — миндалем, клюквой, вишней. Ваша вторая половинка обязательно оценит лак, который пахнет не ацетоном, а парфюмом. Да и вам будет очень приятно его наносить. Однако есть один недостаток: аромат улетучивается через 24 часа, если не обновлять покрытие.