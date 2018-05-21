Пляжная косметичка: красивый загар без вреда для кожи

Немного теории: зачем вам солнцезащитный крем?

Солнечный свет жизненно необходим для красоты и здоровья, так как способствует выработке витамина D, поддержанию высоких темпов метаболизма и суточного цикла всех процесов жизнедеятельности. Но избыток солнца может быть опасен. В солнечном спектре присутствуют четыре разных вида излучений. Два из них — лучи UVA и UVB (ультрафиолетовые лучи) считаются наиболее опасными. UVB-лучи вызывают солнечные ожоги, а UVA-лучи проникают в глубокие слои кожи и могут провоцировать развитие онкопаталогий. Инфракрасные лучи (IR) способствуют образованию в тканях свободных радикалов и провоцируют преждевременное появление видимых возрастных изменений кожи — пигментации, мелких морщин, обезвоженности и дряблости. Так называемое фотостарение усиливает и четвертый сегмент спектра солнечного излучения — видимый свет. Поэтому летом, в сезон высокой солнечной активности, так важно пользоваться косметикой с фильтрами SPF и антиоксидантной косметикой, предотвращающей образование в тканях свободных радикалов.

Для тех, кто остался в городе: дневные кремы и декоративная косметика с SPF Если большую часть дня вы проводите в помещении, это не означает, что вам не нужна защита от солнца. Ваш выбор — подобранные по типу кожи дневные кремы с солнцезащитными фильтрами (рекомендованное косметологами значение SPF в таких случаях 10–20) и декоративная косметика с теми же свойствами. Если же вы планируете отправиться на прогулку, вам пригодится солнцезащитный крем SPF 30. И не забывайте о нежной коже губ, ей тоже нужна защита в виде специального lip-бальзама.

Кстати, если вы пользуетесь средствами для автозагара, помните, что тонирование кожи не предохраняет вас от ожогов и не избавляет от необходимости пользоваться в течение дня солнцезащитными средствами.

Солнцезащитный крем с Омега 3-6-9 и термальной водой (SPF 15), Bronzeada, LibredermСолнцезащитный крем для лица и тела с Омега 3-6-9 и термальной водой (SPF 30), Bronzeada, LibredermСолнцезащитный бальзам для губ с пантенолом (SPF 15), Bronzeada, LibredermСалфетка-автозагар для лица, шеи и декольте Bronzeada, Librederm

Для тех, кто отдыхает на природе: солнцезащитные средства с защитой от всех видов солнечного излучения

Первые за сезон долговременные выезды на природу, особенно, если отдыхать вы планируете не в тени деревьев, а у воды, — повод пополнить косметичку солнцезащитными средствами, специально разработанными для чувствительной кожи. Особенно они показаны тем, кто принимает витамин С, пользуется косметикой с салициловой кислотой или проходит курс лечения акне с ретиноидами. Все эти вещества повышают чувствительность кожи к солнцу.

После отдыха на природе нанесите на кожу крем с гиалуроновой кислотой. Он успокоит эпидермис и ускорит появление красивого, ровного загара.

Гиалуроновый увлажняющий бальзам после солнца, продлевающий загар, Bronzeada, LibredermСолнцезащитный увлажняющий anti-age флюид для лица (SPF 30) Bronzeada Full Spectrum, Librederm

Для тех, кто отправляется на море: высокая степень защиты от солнца

Собирая косметичку для пляжного отдыха на море, обратите внимание не только на солнцезащитный фактор кремов для загара (вам пригодится косметика с высоким фактором SPF 50), но и на удобство их применения. Предпочтение отдавайте водостойким кремам — тогда вы будете защищены от солнца и во время купания — с нелипкой, быстро впитывающейся текстурой. Для продолжительного отдыха запаситесь косметикой с разной степенью защиты. После того, как вы загорите, можно постепенно снижать значение SPF сначала до 30, а потом и до 15.

Особую осторожность следует проявить тем, кто страдает от гиперпигментации кожи. В таких случаях лучше использовать специальные кремы, предотвращающие появление пигментных пятен.

Обладательницы смуглой от природы или уже загорелой кожи могут дополнительно использовать масло для загара. С ним кожа быстро приобретёт красивый оттенок и останется увлажнённой даже после длительных солнечных ванн.

Солнцезащитный крем для лица и декольте (SPF 50), Bronzeada, LibredermСолнцезащитный крем с Омега 3-6-9 и термальной водой (SPF 50), Bronzeada, LibredermСолнцезащитный крем для лица против пигментных пятен (SPF 50), Bronzeada, LibredermСолнцезащитный крем для лица и тела с Омега 3-6-9 и термальной водой (SPF 30), Bronzeada, LibredermСолнцезащитный бальзам для губ с пантенолом (SPF 30), Bronzeada, LibredermСолнцезащитный крем с Омега 3-6-9 и термальной водой (SPF 15), Bronzeada, LibredermМасло-блеск активатор интенсивного загара (SPF 10) Bronzeada, LibredermВосстанавливающий успокаивающий крем-гель после загара с Омега 3-6-9 И алоэ вера Bronzeada, Librederm

Для тех, кто отдыхает с ребёнком: детские солнцезащитные средства

Для детей возьмите специальные кремы, их гипоаллергенные формулы адаптированы для потребностей нежной кожи ребёнка. Обращайте внимание на возрастные ограничения по применению таких средств: эту информацию производители косметики обязательно указывают на упаковке.

Солнцезащитный крем для детей с Омега 3-6-9 и термальной водой (SPF 50), Bronzeada, Librederm

Фото: Pixabay.com