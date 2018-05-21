Бизнес в декрете: история тюменки, которая делает «вечный» макияж и сводит неудачные татуировки

Улыбчивая Валентина Кох на свою первую в жизни работу устроилась в 16 лет: продавала игрушечные фигурки героев комикс-вселенной Marvel. Набравшись опыта в сфере продаж, отправилась в магазин женской одежды — помогать тюменкам выбирать новенькие наряды. Перед уходом в декрет наша сегодняшняя героиня работала стилистом уже в другом магазине с платьями, туфлями и модными аксессуарами. Сюда она планирует вернуться, когда ребёнок подрастёт и начнёт ходить в детсад. А пока продолжает делать горожанок ещё краше. Свою историю молодая мама рассказала 72.ru, а мы — вам.

Кипа книг, обучение у профи и поддержка близких

— Я из тех мам, которые в декрете занимаются не только воспитанием малыша. Считаю, что если есть огромное желание и возможности, можно параллельно заниматься самообразованием, получая новые ценные навыки и знания. Выбрала для себя направления в индустрии красоты, отучившись по трём направлениям — мастер перманентного макияжа, мастер по удалению татуажа и специалист по операционному омоложению.

По царству платьев и туфелек Валентина скучает. Но уже точно знает, что обязательно сюда вернётся в качестве стилиста

Обучение на курсах длится не долго, всего несколько дней, но стоит довольно дорого: от 20 тысяч рублей и выше. Не стоит забывать, что после придётся раскошелиться и на нужное качественное оборудование, расходные материалы. Поэтому перед тем, как отправляться за новыми навыками, нужно собрать определённую сумму денег. Мне не зазорно признаться в том, что финансовую поддержку оказал муж, за что ему огромное спасибо. Он одобряет все мои начинания, в том числе и переквалификацию.

Молодая мама обожает учиться, открывая для себя что-то новое. И призналась нам, что уже заприметила новые курсы для себя

Ни одно увлечение, которое приносит хотя бы небольшой, но доход, не бывает без стартовых вложений. Твёрдо в этом уверена, и вряд ли кто-то сумеет меня в этом переубедить. Всегда нужно вкладывать в себя, своё образование, прокачивать навыки. Чтобы работать в сфере обслуживания, уметь найти подход к каждому человеку, я прочитала массу книг. Не по психологии, а, в основном, произведения классиков русской литературы. Это помогает красиво и грамотно излагать свои мысли.

Модели и конкурентная борьба за клиентов

— Чтобы нарабатывать опыт, приглашаю на процедуры моделей, которых нахожу через Instagram. Бывает, беру с них минимальную сумму за свою работу, только за расходники, иногда и бесплатно создаю красоту. Кстати, соцсети очень помогают мне в работе. Здесь можно найти вдохновение, завести полезные знакомства. И дистанционно давать консультации по процедурам, что очень удобно.

Гордая обладательница сертификата со своей наставницей. К обучению относится ответственно, с удовольствием переходя от теории к практике

Лучшим на свете мастером в сфере красоты себя не считаю, и вот почему. Предала совершенству нет, всегда нужно продолжать скрупулёзно оттачивать свои умения, чтобы предоставлять действительно качественные услуги на достойном уровне. Да, конкуренция в моей сфере огромная, поэтому важно чем-то выгодно отличаться от коллег. По своему опыту могу судить о том, что клиентам важнее всего отношение к ним специалиста вкупе с высоким профессионализмом. Многие готовы платить внушительные суммы, если знают, что гарантированно получат отменный результат.

На мастера перманентного макияжа активная мама отучилась в прошлом ноябре. С тех пор делает счастливыми тюменок, делая им красивые брови, губы и глаза

Так как сейчас у меня — маленький ребёнок, а муж работает вахтами, то позволить себе с утра и до вечера работать в салоне или просто арендовать там место я пока не могу. Выезжаю к горожанкам на дом, при этом не беру за это дополнительные деньги. Возможно, некоторых именно это подкупает, ведь удобно. Не нужно никуда ехать, чтобы попасть на процедуру. Особенно это ценят очень занятые работающие женщины и молодые мамы, которые в декрете круглосуточно находятся дома с детьми.

На прогулке с любимой дочкой Софией. Девочка не очень любит фотографироваться, но из любопытства всё же глядит в камеру

Модные тренды, эскизы и зелёные брови

— Не знаю, как у других мастеров, но среди моих клиентов много тех, кто мечтает избавиться от неудачных татуировок или некачественного татуажа. Таких гораздо больше, чем желающих заполучить изящный контур губ, который останется на месте после снятия макияжа перед сном, или изящные брови. Такие, будто природа щедро одарила такой красотой.

Этот чемоданчик берёт с собой мастер, отправляясь к клиенткам. Стоимость этого ларца вместе с содержимым — десятки тысяч рублей

Не скрою, что избавление от жутких зелёных бровей, который сделал какой-то горе-мастер, выйдет дороже, чем нанесение. Максимум беру за сведение татуажа 3500 рублей, но тут всё очень индивидуально и зависит от сложности и объёма работы. Для того, чтобы снизить болевые ощущения во время процедуры, использую анестезию. Так что из-за этого уж точно не стоит переживать.

Чего только нет внутри этой сумки! Одноразовые перчатки, анестезия, заживляющий крем и даже линейка. Она нужна, чтобы создавать брови идеальной формы

Если говорить о перманентном макияже, то в топе просьб ко мне — создание красивых, изящных бровей. В тренде сейчас — натуральные оттенки, естественная форма. Помните, был пик, когда многие повально мечтали о широких, массивных бровях? К счастью, этот бум уже пошёл на спад. Перед процедурой я всегда рисую эскиз, показывая клиенткам, как они будут выглядеть с новыми бровями после процедуры. На само это преображение уходит 1,5-3 часа.

Белый гаджет в черной шкатулке нужен, чтобы избавлять людей от неудачных татуировок и перманентного макияжа. Процедура не из приятных, но вытерпеть можно

Личная бухгалтерия, заветные мечты и идеальный день недели

— Я — сама себе бухгалтер. В месяц у меня в среднем — по шесть-семь клиентов, иногда — больше. Всё делаю качественно, размеренно, без спешки. Основную массу своего времени стараюсь уделять семье, родным. Когда еду к клиентам, оставляю ребёнка с мужем или свекровью.

Муж Никита поддерживает красавицу-жену во всём. И всегда проводит всё свободное от работы время с супругой и дочкой

У меня самой из перманентного макияжа сделано всё, кроме стрелочек на верхнем веке. Самой себе создавать красоту на глазах не особо сподручно, а вот губы и брови сделала себе запросто. Я, конечно, дружу с другими мастерами, но мне зачастую банально некогда ехать к ним на несколько часов, чтобы заняться собой.

Выражение про сапожника без сапог — точно не про Валентину. Было сложно, но она сама себе сделала перманентный макияж губ и бровей

Идеальный выходной день — это когда приезжает муж, который работает вахтами. И мы всей семьёй садимся в машину и куда-то едем. В детский центр или на природу. Ценю эти моменты, потому что случаются они не так часто, как хотелось бы. Надеюсь, что в будущем получится открыть свой салон. Но живу сегодняшним днём. За полгода я покрыла только стоимость одних курсов из трёх.

Семья — на первом месте всегда. И самые ценные моменты — время, проведённое с самыми близкими

Предлагаем вам познакомиться и с другими тюменскими мамами, которые превратили своё хобби в небольшой бизнес. Екатерина ушла с руководящей должности в страховой компании и стала продюсером актрисы местного драмтеатра. Юлия основала свой театр теней на радость малышам и их родителям. А героиня нашего прошлого выпуска открыла свой частный детсад в центре Тюмени.