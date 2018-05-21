Элегантная укладка и яркая помада Амаль Клуни, нюдовый макияж Виктории Бэкхам и выразительный взгляд Кейт Мидлтон, — рассказываем про самые удачные образы с торжества.
В субботу состоялась королевская свадьба — событие, за которым затаив дыхание следил весь мир. На свадьбе появилось много звездных гостей и членов королевской семьи, среди которых была Амаль Клуни, Виктория Бекхэм, Опра Уинфри, Ребекка Диакон — секретарь и подруга Кейт Миддлтон, и сама герцогиня Кембриджская с королевой Елизаветой. Амаль Клуни прошла по проходу в часовню Святого Георгия в Виндзоре с элегантными легкими волнами и насыщенной бордовой помадой. Дополнили образ сияющая кожа и четко очерченные брови.
Амаль Клуни
Для Кейт Мидлтон это был первый выход в свет после рождения третьего ребенка. Герцогиня освежила образ при помощи легких румян и подчеркнула межресничное пространство, что сделало взгляд более выразительным.
Кейт Мидлтон
А чей образ понравился вам?
Виктория Бэкхам
Китти Спенсер
Пиппа Мидлтон
Сабина Даур
Источник фото: Getty Images