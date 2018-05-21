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Красивые и пухлые губы — как и чем?
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Красивые и пухлые губы — как и чем? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Ежедневно делать скраб, наносить увлажняющий бальзам или использовать помады с ухаживающими компонентами? Рассказываем про чудо-средство, которое поддержит красоту и молодость ваших губ, и об интересной акции бренда.
Недавно бренд Payot выпустил новое средство — комплексный омолаживающий уход для губ Supreme Jeunesse Levres. Средство может не только визуально сделать губы объемнее, но и поддерживает их молодость. Редактор BeautyHack Дарья Сизова протестировала новое средство и рассказала, как ему это удается.
«Ваш настоящий возраст выдают не только морщины на лице и шее, но и губы — дряблая кожа и трещинки расскажут больше, чем цифры в паспорте. Поэтому заботиться о губах нужно не меньше, чем о других частях лица. Новинка бренда — идеальное для этого средство. Во-первых, благодаря составу: экстракт белых цветов и гиалуроновой кислоты возвращают коже упругость и заполняют мелкие морщинки. У средства очень приятная тающая текстура — оно не оставляет на губах пленки и глубоко увлажняет их. Во-вторых, средство работает как блеск и бальзам в одном флаконе: делает естественный цвет губ более насыщенным и придает им блестящий финиш — кажется, как будто они стали более пухлыми и выразительными (кстати, это отлично освежает образ)». Хотите попробовать бальзам? Бренд приготовил для вас подарок — запустил конкурс-марафон в Instagram-аккаунте.
Вам нужно сделать Boomerang с воздушным поцелуем и выложить его в своем аккаунте с хэштегом конкурса #KissPayot, отметив человека, которому вы адресуете поцелуй. Тот, кто получил поцелуй, подхватывает эстафету: «автор» самой длинной цепочки получит iPhone Х, а все участники цепочки — бальзам для губ Supreme Jeunesse Levres. Не пропустите!
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