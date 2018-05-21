Мила Кунис кардинально сменила имидж и стала неузнаваемой 

Мила Кунис умеет удивлять поклонников не только в кино, но и в реальной жизни. Так, на днях актриса решила кардинально сменить имидж. На ковровой дорожке премии Billboard Music Awards 2018 она блеснула уже в новом образе.
Мила Кунис
Звезда фильма «Очень плохие мамочки» покрасила волосы в более темный цвет и обновила стрижку боб, дополнив ее короткой челкой. В качестве наряда она выбрала мини-юбку, украшенную металлическими клепками, и водолазку с вырезом в области плеча. Образ дополнили туфли-лодочки. Удивила Мила поклонников и ярким макияжем. В этот раз она сделала акцент на глаза, использовав технику смоки-айс.
Мила Кунис
Мила Кунис
Мила Кунис
Мила Кунис
Мила Кунис
Напомним, что Мила Кунис вот уже три года как замужем за Эштоном Катчером. У них есть двое детей: трехлетняя Уайат и годовалый Димитрий.