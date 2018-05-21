Тренд из Instagram: макияж с жемчугом

Хайлайтер и другие мерцающие фактуры — прошлый век. Теперь, чтобы придать лицу перламутровое сияние, бьюти-маньяки используют настоящий жемчуг.

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Результаты, как и следовало ожидать, впечатляющие. Крошечные жемчужины и маленькие сияющие бусины самые умелые пользователи Instagram используют в макияже глаз, губ, да и просто украшают ими лицо, чтобы усилить эффект от мейк-апа.

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Все элементарно — жемчуг надежно крепится на клей для ресниц, никаких других ухищрений придумывать не надо. В Instagram жемчужный макияж все больше ассоциируется с диснеевской Русалочкой, а мы на этот раз на стороне классики — считаем, что Коко Шанель тоже оценила бы такой прием.

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Новый тренд особенно хорош тем, что появился в сезон летних вечеринок, выпускных, свадеб и музыкальных фестивалей. Самое время экспериментировать с бьюти-трендами и выделяться из толпы. Что касается практичности — вердикт неутешительный. Сами знаете — красота периодически требует жертв.

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