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Было — стало: как стареют татуировки
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Было — стало: как стареют татуировки 

Bigpicture.ru 47 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Думаете сделать себе тату? Имейте в виду: татуировки со временем меняются, причем иногда кардинально. Они тускнеют, расплываются, сходят на нет!
Фотографии татуировок, которые вы видите в интернете, обычно сделаны или сразу после нанесения, или после того, как кожа только зажила. Да, свежая татуировка может выглядеть очень круто. Но вы задумывались, что с ней будет лет через десять?
Редкий рисунок сохраняет первоначальную яркость и форму спустя время. Почему это происходит? Большое значение имеет качество чернил — недорогие быстро потускнеют и расплывутся. Не последнюю роль играет конкретный участок кожи, на котором набито тату. Обычно рисунки на тонкой коже ладоней, пальцев и ступней сходят гораздо быстрее, чем, например, на спине. У некоторых людей тату на пальцах и ладонях держатся буквально несколько месяцев, а потом начинают просто «испаряться», выцветая фрагментами.
Чтобы сохранить цвет и форму татуировки, нужно за ней ухаживать, защищать от солнца, время от времени посещать тату-мастера и корректировать рисунок… Столько возни! Вы все еще хотите сделать себе тату?
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