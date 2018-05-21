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Елена Летучая узнала главные beauty-новинки Японии
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Елена Летучая узнала главные beauty-новинки Японии 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая стала одной из участников делегации красоты в Токио.
В начале апреля gрезидент компании Enhel Group, бизнес-леди, эксперт по красоте и здоровью, beauty-блогер Юлия Энхель пригласила делегацию российских экспертов в области красоты и здорового образа жизни для поездки в японскую столицу с особенной миссией. Елена Летучая, Яна Рудковская, вице-президент сети салонов Beauty Spa by World Class Татьяна Тарасова, владелица сети салонов красоты премиум-класса «Мильфей» Елена Тимергалиева, директор Центра красоты и здоровья Sharys Ирина Тюменцева и директор салона красоты White Fox Елена Логинова познакомились с beauty-заслугами страны.
Япония оказалась продвинутой не только в техническом плане, но и косметическом. О последних достижениях лично рассказал доктор Нобухиро Суэтаке — один из почетных специалистов страны. Среди его «подопечных» числятся первые лица Правительства Японии, а также олимпийские спортсмены. Суэтаке также является главным консультантом компании Enhel по инновациям в области красоты и долголетия.
В этот же вечер прошла презентация линейки Enhel Beauty для домашнего ухода Diamond Сollection. В состав линейки вошли средства с высоким содержанием фуллерена. Этот антиоксидант был отмечен Нобелевской премией, но только японский доктор Акияма сан смог разработать специальную технологию по его применению. Enhel Group Company выкупила патент на эту технологию и представила серию средств с ее применением. Также компания провела презентацию питьевого коллагена с усовершенствованной формулой и запустила линейку сывороток для активизации жизненных сил кожи.
Елена Летучая и Юлия Энхель
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