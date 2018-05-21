Почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами

Современный темп жизни порой не оставляет нам времени даже для абсолютно обыденных и зачастую необходимых вещей. Нередко мы возвращаемся домой так поздно и настолько измотанными, что нам едва хватает сил для того, чтобы принять душ. Что уж говорить о сушке волос? А между тем, по мнению трихологов, ложиться в постель с мокрыми локонами категорически нельзя.

Народные приметы

Издревле волосы считались у славян вместилищем силы, причем, как душевной, так и физической. Русские женщины всегда носили длинные волосы. Да что говорить: даже мужчины на Руси никогда не стриглись коротко. Мужские уши и затылки всегда скрывались под локонами. Благодаря тому, что волосы, по мнению наших предков, являлись своеобразным оберегом, их никогда не мыли перед дальней или трудной дорогой для того, чтобы не смыть энергетику родного дома, которая защищала своего обладателя не хуже любого амулета. Поэтому с точки зрения народных поверий, лучше не терять такую защиту непосредственно перед ночным сном, когда организм наиболее подвержен влиянию темных сил.

Мнение ученых

Наверное, это один из тех случаев, когда врачи абсолютно согласны с народной мудростью. Медики тоже не советуют укладываться в постель с мокрыми волосами. Во-первых, как утверждают трихологи (специалисты, занимающиеся проблемами кожи головы и волос), мокрые локоны более всего подвержены различным повреждениям. Они вытягиваются, спутываются, ломаются. Именно поэтому некоторые эксперты не советуют даже расчесывать волосы сразу после мытья, не то что ложиться спать с влажной шевелюрой. Кроме того эта привычка способствует обострению различных заболеваний кожи, например, появлению перхоти, зуду, раздражению.

Во-вторых, по словам специалистов, наши подушки — это настоящие рассадники всевозможных бактерий и клещей. Британские ученые выяснили, что уже после 2-хгодичного использования любая подушка уже на треть состоит из клещей и продуктов их жизнедеятельности. Причем, эти самые клещи очень любят теплую, а главное влажную среду. По этой причине мокрые волосы могут только способствовать размножению паразитов. Зуд, дерматит, аллергические реакции, в большинстве случаев, всему этому мы обязаны клещам.

В-третьих, доктора говорят, что сон с мокрой головой может спровоцировать и головную боль. Особенно это касается любителей спать с открытым окном. Прохладный воздух воздействует на влажные локоны и кожу головы, вследствие чего происходит спазм сосудов и кровообращение нарушается. Это в свою очередь вызывает недостаток кислорода, о котором наш организм и дает нам знать посредством болевых ощущений. Да и простудиться в данном случае — тоже пара пустяков. Итог: больное горло, уши, пазухи носа.

Что делать?

Что же делать, если вы все-таки не успеваете высушить волосы перед сном? Специалисты утверждают, что намотанное на голову полотенце вас не спасет, а порой и усугубит дело. Полотенце впитает в себя воду и само тоже станет мокрым. Поэтому волосы дольше не высохнут, а клещи, обитающие в подушке, получат изрядную порцию любимой ими влаги. Так что лучше все же выделить минутку-другую и высушить локоны с помощью фена. А если у вас нет времени даже на эту процедуру, то полезнее лечь в постель как есть, отложив мытье до утра.