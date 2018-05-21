10 звезд, которых невозможно узнать без тяжелого грима

Голливудские дивы, некоторые из которых даже мужчины, предпочитают скрывать свое истинное лицо под таким плотным слоем косметики, что их истинные черты лица становятся практически неузнаваемыми. Что это — попытка быть не тем, кем ты являешься, или часть важной работы по созданию образа, который действительно нравится массам? В любом случае, встретив одного из этих людей на улице или в супермаркете, ты с вероятностью сто процентов не признаешь в нем кумира миллионов.

Хайди Клум ярко красит глаза и за счет этого совершенно меняется в лице без этой раскраски. Но надо отдать ей должное — хороша она в любом из своих образов.

Тут к гриму вопросов не так много, как к остальным аспектам сценического образа этой бородатой певицы. И тем не менее, сходя со сцены, она выглядит как милый мальчик, в котором нельзя узнать победительницу Евровидения.

Мерлин Менсон

Старина Менсон не смог бы стать знаменитым в том виде, в котором он предстает перед фанатами без грима. Хотя, быть может, мы настолько привыкли к его боевой раскраске, что просто не признаем в нем кумира, когда он является сам собой.

Певица без тяжелого сценического грима, который, очевидно, необходим для выступлений, смотрится совсем обычной девушкой. Зная это, Рианна любит эксплуатировать свой образ «простого человека», делая как бы случайные фото под тэгом #nomakeup.

Провокационный грим для Леди Гаги — часть сценического образа, поэтому упрекать ее в неузнаваемости нечестно. Без своего яркого макияжа Леди Гага превращается в обычную женщину по имени Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта.

Героиня тонны голливудских романтических комедий ни разу не появлялась в кадре без макияжа, даже если ее персонаж только что проснулся после тяжелой ночи. Именно поэтому Хейгл без макияжа выглядит странно и неузнаваемо.

Простая девчонка из украинской провинции — вот кто такая Мила Кунис без привычной темной подводки и яркой помады.

И хоть Ума Турман не красится так уж сильно по сравнению с тем же Мэрлином Мэнсоном, черты ее лица без косметики не слишком заметны, чтобы броситься в глаза.

Экстравагантная внешность Майли Сайрус — это результат творения рук не только визажистов, но и парикмахеров, стилистов и колористов.

Селена Гомес

Селена Гомес без макияжа выглядит лет на 15 моложе, что делает ее похожей на капризного ребенка. В ней тяжело узнать диву из клипов еще и потому, что макияж явно меняет ее черты лица, а не только подчеркивает достоинства.