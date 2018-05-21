Как правильно накрасить губы в зависимости от их формы

Умело накрашенные губы всегда привлекают взгляд мужчин и вызывают зависть у женщин. Ведь именно губки свидетельствуют о чувственности, желанности, нежности обладательницы. Поэтому так важно уметь правильно красить губы, подчёркивая женственность и индивидуальность. МедикФорум выяснил, как стоит красить губы в разных случаях.

Секреты идеального макияжа губ Существует несколько секретов идеального макияжа губ. Не спешите сразу браться за помаду и блеск. Сначала пройдите четыре этапа подготовки кожи к тому, чтобы красить губы: 1. Очистить и увлажнить. Чтобы губки выглядели максимально естественными и гладенькими, очистите тоником либо лосьоном кожу губ, чтобы удалить пыль, жирный блеск и бактерии. Далее, для удаления огрубевшей кожи используйте специальный скраб для губ, а в крайних случаях — нежный пиллинг. Увлажните кожу бальзамом или кремом. 2. Для того, чтобы помада держалась долго и наносилась равномерно, используйте базу под макияж или тональную основу 3. С помощью карандаша, придаём губам нужную форму. 4. Последний этап — непосредственно наносим губную помаду. правильно красить губы нужно от центра нижней губы. Желательно взять два оттенка помады, чтобы подчеркнуть выразительность и глубину губ.

Хитрости при макияже губ Также свои хитрости имеются и для обладательниц разной формы губ. Итак, вот несколько секретов, как красить губы в зависимости от их формы: — узкие губы можно зрительно расширить губной помадой, тональным средством и карандашом. Затонируйте линию губ, которую стоит расширить. Смоделируйте карандашом желаемую форму и нанесите губную помаду. Лучше использовать светлые тона, так как они зрительно увеличивают объем. — широкие губы подводить карандашом не следует. Выбирайте более тёмные оттенки и не докрашивайте уголки губ. — непропорциональность толщины губ можно исправить разными оттенками помады. Накрасьте более тонкую губу светлым тоном, а более широкую — помадой на тон темнее. — если у вас немного опущены уголки рта — не стоит красить до конца нижнюю губу, а контур верхней — немного приподнимите карандашом. -Учитывая все эти маленькие женские хитрости, красить губы для вас будет одно удовольствие. И ни один мужчина не оставит вас без внимания! Ранее сообщалось, что россиянка посоветовала красить губы свеклой.