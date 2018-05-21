Когда лучше мыть голову — утром или вечером

Этот вопрос беспокоит всех девушек и большую часть парней — когда лучше мыть голову, с утра или по вечерам. Как правило, люди отталкиваются от собственной занятости по утрам и вечерам, но это не самая верная стратегия поведения. В уходе за волосами нужно исходить из того, что будет полезнее для волос и кожи головы.

Мытье головы по утрам — плюсы и минусы

Сторонники утреннего мытья головы знают главное преимущество этой процедуры — утренний душ бодрит и позволяет быстро проснуться. К тому же это удобно, чистые волосы проще уложить, укладка сохранится намного дольше, чем на относительно чистых.

Недостаток утреннего мытья головы заключается в катастрофическом недостатке времени, преследующего всех людей за редким исключением. После утреннего мытья головы обязательно нужно воспользоваться феном, в холодное время года приходится прибегать к фену не ради укладки, а для того, чтобы не выйти на улицу с влажными волосами и не заболеть. Фен — это отличное устройство для ухода за волосами, но его частое использование негативно сказывается на состоянии волос и кожи головы.

По состоянию волос легко угадать, что их обладатель использует фен, они будут ломкими и посеченными.

Еще один недостаток утреннего мытья головы заключается в том, что только что помытые волосы обладают свойством сильно впитывать в себя пыль и другие загрязнения из воздуха, а также запахи. В ситуации с плохой экологией высока вероятность помыть голову с утра, а вечером снова обнаружить свои волосы грязными.

Мытье головы по вечерам — лучше или хуже?

Мыть голову по вечерам предпочтительнее по причине того, что вечером можно никуда не торопиться. Можно позволять себе сделать маску на волосу, позволить им подсохнуть естественным образом без использования горячего воздуха из фена. Если сушить волосы естественным путем, то утром вы обнаружите их более гладкими и послушными, при необходимости укладки она займет совсем немного времени. Мытье головы по вечерам — это экономия времени по утрам, когда оно особенно ценно.

Имеются и недостатки, мыть голову с вечера можно только при условии наличия времени до полного высыхания волос. Привычка ложиться спать с мокрой головой и проводить всю ночь на влажной подушке приводит к частым простудным заболеваниям, а также ухудшению состояния волос. Влажные волосы очень легко заламываются и повреждаются, более того, уложить заломленные и неправильно высохшие волосы будет очень сложно.