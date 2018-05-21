8 лучших средств для умывания

Очищающая пенка «Роза» от Ausganica

Достаточно изучить состав этого средства, чтобы влюбиться в него, еще не начав пользоваться. Содержание воды — всего 4 процента, все остальное — вытяжки растений, экстракты. Причем все — 100-процентно натуральное (этим и отличается вся продукция бренда).

Ну а уже через неделю после использования вы и вовсе будете признаваться в любви к этому средству везде и всюду. Потому что к этому времени ваша кожа абсолютно точно станет более свежей и ухоженной. Ведь помимо, собственно, очищения, пенка одновременно смягчает и питает кожу. К слову, мужчины могут использовать пенку в качестве средства для бритья.

Мицеллярная вода ULTRA La Roche-Posay

Это средство объединяет в себе очищающее действие мицелл и успокаивающий эффект термальной воды и глицерина. То есть, если вам нужно одновременно и очистить кожу от загрязнений, и снять раздражение, лучшего варианта не найти. Причем можно использовать эту воду даже для чувствительной зоны вокруг глаз. Правда, некоторые, увлекшись, начинают использовать эту мицеллярную воду как тоник — настолько она мягкая и комфортная для кожи. Но лично мы вам не советовали бы таких экспериментов. Все-таки это средство — лишь один из этапов очищения, а вовсе не замена сразу нескольких.

Очищающая пенка Purete Thermale придающая сияние от VICHY

Для отличного результата вам будет достаточно лишь один раз нажать на дозатор. Но будьте осторожны: воздушная, будто облачко, текстура и удивительный цветочный аромат так и тянут повторить процедуру. Поэтому так важно держать себя в руках и не переусердствовать.

Действие пенки вы ощутите сразу же. Она не только увлажняет и питает кожу, но и сужает поры, выводя токсины и шлаки. Кожа после умывания не стянутая, а, напротив, шелковистая — за это отвечает масло ши в составе средства.

Отшелушивающий скраб с абсорбирующим углем «Чистая кожа Актив» от Garnier

Это средство — идеально для тех, кто мучается от акне. Проверено: спустя какое-то время (у каждого — это свой период) черные точки действительно пропадают. Также очень заметно сокращаются поры, а кожа избавляется от жирного блеска. Но есть одно важное примечание: хотя производитель и рекомендует использовать это средство ежедневно, лучше все-таки делать перерывы. Мы в бьюти-отделе WomanHit.ru проверили на своем опыте и обнаружили оптимальный график — 1—2 раза в неделю.

Средство для умывания Honey Bunny с фруктовыми кислотами

Все люди — братья, но кожа у нас, россиянок, все-таки имеет свои отличия. Одни перепады температур чего стоят! Именно поэтому московский бренд современной эффективной косметики для ежедневного ухода Honey Bunny разрабатывает средства с учетом особенностей типа кожи российских клиентов.

Их несомненный хит — средство для умывания с нежным ароматом грейпфрута, которое отлично подойдет для деликатного, но эффективного очищения кожи лица. Оно мягко обновляет кожу за счет содержания фруктовых кислот и экстракта корня цикория, качественно и нежно смывает макияж даже с глаз!

Эффективное снятие макияжа с глаз от NIVEA

Об очищении чувствительной зоны вокруг глаз — вообще отдельный разговор. Все мы знаем: удаление туши для ресниц, подводки или теней — самая сложная часть при снятии макияжа. Лишнее трение может вызвать раздражение и дискомфорт, поэтому необходимо подобрать качественный продукт, который легко справится с задачей и быстро удалит косметику с век и ресниц.

Для зоны вокруг глаз можно порекомендовать средства от NIVEA. У бренда есть отличные продукты, которые подходят к каждому конкретному случаю. Например, средство для удаления макияжа с глаз «Двойной эффект» можно смело рекомендовать девушкам, в косметичке которых есть водостойкие туши или подводки, а также любительницам Smoky Eyes. Ухаживающее средство для снятия макияжа с глаз NIVEA MAKE-UP EXPERT подойдет тем, кто хочет уделить больше внимания ресницам (после его применения выпадение ресниц резко сокращается). Ну а нежное средство для снятия макияжа с глаз NIVEA не вызовет раздражения даже у обладательниц чувствительного типа кожи. Эта бьюти-новинка идеальна для девушек, которые предпочитают легкий дневной макияж.