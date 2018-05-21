Ещё
Анна Чиповская превратилась в старуху
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Чиповская превратилась в старуху 

Клео.Ру 39 минут назад
Фото: Клео.Ру
Анна Чиповская опубликовала в своем инстаграм необычное селфи. Узнать девушку на фото невозможно. Все ее лицо покрыто сеткой глубоких морщин. «Вот, что бывает, когда не выспишься», — подписала свой снимок актриса.
Подписчики ее не узнали. Если бы не комментарий самой Анны, многие не поверили бы в подлинность фото. Сомневались даже близкие друзья.
На самом деле, с лицом актрисы в рамках совместного проекта с группой «Би-2» поработала команда опытных гримеров. Не тронутым и молодым остался только нос. Технология его изготовления более сложная, чем обработка кожи. Требуется слепок, и потому крепить его не стали. На фоне седых волос, тонкой линии выцветших бровей и реалистичной старой кожи этот изъян грима в глаза не бросался.
Эксперимент актрисе понравился. Она отметила, что ощутить себя сразу бабушкой — это необычно. Самые яркие эмоции Анна испытала, когда всю «красоту» с нее сняли.
Между прочим, о проблемах со сном актриса говорила не так давно. Ее плотный рабочий график, съемки и участие в рекламных кампаниях — являются основной причиной усталости. Усугубляет положение кот, который требует внимания хозяйки по ночам. Именно с ним проживает Анна в московской квартире. Занимает любимец Куся и часть ее инстаграмной жизни.
Клео.Ру: последние новости
Волочкова сравнила себя с Кшесинской В чем изюминка свадебного платья Меган Маркл? Лера Кудрявцева отправится рожать за границу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»20
Что стало с дочерью Владимира Турчинского15
Звёзды, которые оконфузились на публике
Волочкова сравнила себя с Кшесинской18
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны17
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
04:41
От этих частей тела пора избавляться
Здоровье
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
00:46
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»
Звёзды
00:23
Волочкова сравнила себя с Кшесинской
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение