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Девушка с редчайшим заболеванием стала моделью
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Девушка с редчайшим заболеванием стала моделью 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Американская тридцатилетняя модель Кейтлин Стикелс не то что мечтать — и подумать не могла, что ей предстоит будущее на обложках журналов и с фотосессиями лучших фотографов мира.
Дело в том, что природа наделила Кейтлин редким генетическим заболеванием, которое врачи именуют как патология Шмида-Фраккаро, в простонародье — "синдром кошачьего глаза". Эта болезнь происходит от нарушения в системе хромосом и проявляется дефектами в радужной оболочке глаза, в нарушениях работы почек и сердца. В случае Кейтлин, болезнь коснулась лишь лица, заметно повлияв на его черты.
Проект, созданный при помощи знаменитого фэшн-фотографа Ника Найта, призывает мир отказаться от навязанных стереотипов красоты как в жизни, так и в модельном бизнесе.
Девушка признается, что именно теперь, после того как она смогла показать себя, она почувствовала себя по-настоящему счастливой.
Женский форум
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