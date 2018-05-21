Девушка с редчайшим заболеванием стала моделью

Американская тридцатилетняя модель Кейтлин Стикелс не то что мечтать — и подумать не могла, что ей предстоит будущее на обложках журналов и с фотосессиями лучших фотографов мира.

Дело в том, что природа наделила Кейтлин редким генетическим заболеванием, которое врачи именуют как патология Шмида-Фраккаро, в простонародье — "синдром кошачьего глаза". Эта болезнь происходит от нарушения в системе хромосом и проявляется дефектами в радужной оболочке глаза, в нарушениях работы почек и сердца. В случае Кейтлин, болезнь коснулась лишь лица, заметно повлияв на его черты.

Проект, созданный при помощи знаменитого фэшн-фотографа Ника Найта, призывает мир отказаться от навязанных стереотипов красоты как в жизни, так и в модельном бизнесе.

Девушка признается, что именно теперь, после того как она смогла показать себя, она почувствовала себя по-настоящему счастливой.