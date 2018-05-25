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Звезды, которые выглядят лучше, чем их внуки
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Звезды, которые выглядят лучше, чем их внуки 

Anews 31 минуту назад
Говорят, что возраст не спрячешь, но мы-то с вами знаем, что это не точно.
1/8  София Ротару, 70 лет. Большинство из вас подтвердят: певица явно выглядит не на свой возраст.
Фото:
2/8  Татьяна Веденеева, 64 года. Татьяна не скрывает того факта, что часто посещает кабинет косметолога. Но, по словам актрисы, на пластику она пока не решалась.
Фото:
3/8  Олег Газманов, 66 лет. Певец в свои годы выглядит чуть ли не лучше своего сына.
Фото:
4/8  Орнелла Мути, 63 года. Как и в свои молодые годы, она выглядит потрясающе, ставя по сомнение влияние времени на ее внешность.
Фото:
5/8  Сильвестр Сталлоне, 71 год. В свои годы Сталлоне демонстрирует фанатам прекрасную физическую форму.
Фото:
6/8  Лайма Вайкуле, 64 года. По певице и не скажешь, что ей на самом деле столько лет. Каждое ее появление на светских мероприятиях вызывает фурор.
Фото:
7/8  Ричард Гир, 68 лет. Секс-символ девяностых все еще продолжает сводить с ума женщин и девушек.
Фото:
8/8  Пирс Броснан, 65 лет. В свои 65 лет агент 007 и любимец женщин находится в потрясающей физической форме.
Фото:
Говорят, что возраст не спрячешь, но мы-то с вами знаем, что это не точно. В доказательство этому мы предлагаем взглянуть на знаменитостей, которые доказали: после 60 жизнь только начинается!

София Ротару, 70 лет

Большинство из вас подтвердят: певица явно выглядит не на свои 70 лет. Ее внешности могли бы позавидовать многие женщины. Артистка словно распустившийся цветок, который никогда не увядает. Конечно, не обходится и без походов к косметологам, однако София утверждает: главный секрет молодости — любовь семьи и поклонников.

Татьяна Веденеева, 64 года

Отечественная актриса Татьяна Веденеева может конкурировать с любой из 40-летних голливудских красавиц. Везде где она бы ни появилась, она выглядит свежо и молодо, а кожа просто сияет. Татьяна не скрывает того факта, что часто посещает кабинет косметолога. Но, по словам актрисы, на пластику она пока не решалась. Согласно ее утверждениям, рецепт красоты прост: не есть сладкого, мучного и жирного, заниматься зарядкой по утрам и гулять на свежем воздухе.

Олег Газманов, 66 лет

Олег в свои годы выглядит чуть ли не лучше своего сына. Певец признается, что все дело в правильном питании и любви к спорту. Также Газманов неоднократно подчеркивал, что на психологическое состояние и сохранение отличной физической формы влияет позитивный взгляд на жизнь.

Орнелла Мути, 63 года

Красавица Орнелла Мути — настоящая икона стиля. Как и в свои молодые годы, она выглядит потрясающе, ставя по сомнение влияние времени на ее внешность. Как и большинство женщин она не жалеет средств по уходу за собой. Однако основной упор Орнелла делает на спорт, а точнее — укрепление важных для женщины мышц.

Сильвестр Сталлоне, 71 год

В свои годы Сталлоне демонстрирует фанатам прекрасную физическую форму. Актер убежден, что для красивого тела не существует возраста. Главное, по его словам — мотивировать себя и постоянно развиваться. А здоровое питание, физические нагрузки и полноценный отдых еще никому не приносили вреда.

Лайма Вайкуле, 64 года

По певице и не скажешь, что ей на самом деле столько лет. Каждое ее появление на светских мероприятиях вызывает фурор. Возможно дело и в пластике, но даже с таким сложным графиком, как у Лаймы, сложно поддерживать прекрасную внешность. Вайкуле признается, что иногда по несколько дней голодает или прибегает к диетам. Для нее красота — это творчество и богатый внутренний мир человека.

Ричард Гир, 68 лет

Секс-символ девяностых все еще продолжает сводить с ума женщин и девушек. И неудивительно, что в качестве избранницы он остановил выбор на горячей 35-летней испанке. Для актера остается самым главным в жизни — работа и близкие люди.

Пирс Броснан, 65 лет

В свои 65 лет агент 007 и любимец женщин находится в потрясающей физической форме. Несмотря на сложный график, он находит время для того, чтобы заниматься спортом. Пирс убежден, что в поддержании внешности ему помогает постоянная смена амплуа и поддержка любящей семьи.
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