Звезды, которые выглядят лучше, чем их внуки

Пирс Броснан, 65 лет. В свои 65 лет агент 007 и любимец женщин находится в потрясающей физической форме.

8/8 Пирс Броснан, 65 лет. В свои 65 лет агент 007 и любимец женщин находится в потрясающей физической форме.

Лайма Вайкуле, 64 года. По певице и не скажешь, что ей на самом деле столько лет. Каждое ее появление на светских мероприятиях вызывает фурор.

6/8 Лайма Вайкуле, 64 года. По певице и не скажешь, что ей на самом деле столько лет. Каждое ее появление на светских мероприятиях вызывает фурор.

Орнелла Мути, 63 года. Как и в свои молодые годы, она выглядит потрясающе, ставя по сомнение влияние времени на ее внешность.

4/8 Орнелла Мути, 63 года. Как и в свои молодые годы, она выглядит потрясающе, ставя по сомнение влияние времени на ее внешность.

Олег Газманов, 66 лет. Певец в свои годы выглядит чуть ли не лучше своего сына.

3/8 Олег Газманов, 66 лет. Певец в свои годы выглядит чуть ли не лучше своего сына.

Татьяна Веденеева, 64 года. Татьяна не скрывает того факта, что часто посещает кабинет косметолога. Но, по словам актрисы, на пластику она пока не решалась.

2/8 Татьяна Веденеева, 64 года. Татьяна не скрывает того факта, что часто посещает кабинет косметолога. Но, по словам актрисы, на пластику она пока не решалась.

Говорят, что возраст не спрячешь, но мы-то с вами знаем, что это не точно.

Говорят, что возраст не спрячешь, но мы-то с вами знаем, что это не точно. В доказательство этому мы предлагаем взглянуть на знаменитостей, которые доказали: после 60 жизнь только начинается!

София Ротару, 70 лет

Большинство из вас подтвердят: певица явно выглядит не на свои 70 лет. Ее внешности могли бы позавидовать многие женщины. Артистка словно распустившийся цветок, который никогда не увядает. Конечно, не обходится и без походов к косметологам, однако София утверждает: главный секрет молодости — любовь семьи и поклонников.

Татьяна Веденеева, 64 года

Отечественная актриса Татьяна Веденеева может конкурировать с любой из 40-летних голливудских красавиц. Везде где она бы ни появилась, она выглядит свежо и молодо, а кожа просто сияет. Татьяна не скрывает того факта, что часто посещает кабинет косметолога. Но, по словам актрисы, на пластику она пока не решалась. Согласно ее утверждениям, рецепт красоты прост: не есть сладкого, мучного и жирного, заниматься зарядкой по утрам и гулять на свежем воздухе.

Олег Газманов, 66 лет

Олег в свои годы выглядит чуть ли не лучше своего сына. Певец признается, что все дело в правильном питании и любви к спорту. Также Газманов неоднократно подчеркивал, что на психологическое состояние и сохранение отличной физической формы влияет позитивный взгляд на жизнь.

Орнелла Мути, 63 года

Красавица Орнелла Мути — настоящая икона стиля. Как и в свои молодые годы, она выглядит потрясающе, ставя по сомнение влияние времени на ее внешность. Как и большинство женщин она не жалеет средств по уходу за собой. Однако основной упор Орнелла делает на спорт, а точнее — укрепление важных для женщины мышц.

Сильвестр Сталлоне, 71 год

В свои годы Сталлоне демонстрирует фанатам прекрасную физическую форму. Актер убежден, что для красивого тела не существует возраста. Главное, по его словам — мотивировать себя и постоянно развиваться. А здоровое питание, физические нагрузки и полноценный отдых еще никому не приносили вреда.

Лайма Вайкуле, 64 года

По певице и не скажешь, что ей на самом деле столько лет. Каждое ее появление на светских мероприятиях вызывает фурор. Возможно дело и в пластике, но даже с таким сложным графиком, как у Лаймы, сложно поддерживать прекрасную внешность. Вайкуле признается, что иногда по несколько дней голодает или прибегает к диетам. Для нее красота — это творчество и богатый внутренний мир человека.

Ричард Гир, 68 лет

Секс-символ девяностых все еще продолжает сводить с ума женщин и девушек. И неудивительно, что в качестве избранницы он остановил выбор на горячей 35-летней испанке. Для актера остается самым главным в жизни — работа и близкие люди.

Пирс Броснан, 65 лет

В свои 65 лет агент 007 и любимец женщин находится в потрясающей физической форме. Несмотря на сложный график, он находит время для того, чтобы заниматься спортом. Пирс убежден, что в поддержании внешности ему помогает постоянная смена амплуа и поддержка любящей семьи.