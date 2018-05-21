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Ошибки, которые все совершают, принимая душ
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Ошибки, которые все совершают, принимая душ 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Согласны: сама формулировка вопроса может показаться, мягко скажем, довольно странной. Принимать душ — это, конечно, не особое искусство и специальных навыков не требует. И тем не менее, эксперты предупреждают: здесь не все так просто.
Предлагаем 5 самых распространённых ошибок, которые мы совершаем, даже не догадываясь о последствиях.

Моемся слишком горячей водой

Конечно, очень приятно после долгого трудового дня расслабиться под тёплым (очень тёплым) душем. Но поддаваться соблазну не стоит. Во-первых, это серьёзно вредит коже: она становится сухой и очень уязвимой к любым агрессивным воздействиям окружающей среды. Ну а во-вторых, горячая вода провоцирует аритмию — а такие риски точно ни к чему. Запомните: идеальная температура воды — 35-40 градусов.

Не рассчитываем время

В душе успеваете и песни попеть, и о жизни подумать, и голову помыть? Не стоит думать, что здесь нет лимитов: оптимальная длительность таких банных процедур — не больше десяти минут.

Слишком усердно вытираемся полотенцем

И снова вспомните о своей многострадальной кожей: не нужно стремиться к тому, чтобы она была абсолютно сухой. Промокните лицо и тело — этого будет более чем достаточно.

Превращаем поход в душ в сеанс у косметолога — и каждый раз начинаем усердно очищать лицо

«Ни в коем случае нельзя слишком часто умываться, — предупреждает врач-косметолог Анастасия Игошина. — Это может привести к нарушению целостности гидролипидной мантии кожи (проще говоря, ее защитного слоя) и к обезвоживанию».
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