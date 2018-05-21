До свадьбы заживет: 5 бьюти-процедур, которые стоит сделать перед торжеством

Если этим летом вы с любимым решили связать себя узами брака, самое время начать подготовку. Мы сейчас не про платье или ресторан, а про тебя — самую любимую и красивую невесту на свете! Прежде чем ты скажешь заветное «да», не забудь как следует подготовиться, чтобы все вокруг смотрели только на тебя!

Выясняем у косметолога австрийского центра здоровья Verba Mayr Венеры Востряковой, какие косметические процедуры помогут невесте подготовиться к самому важному дню и за какое время до торжества стоит их сделать. Чистка лица

Уходовые процедуры лучше делать за 1−2 недели до торжества. Это может быть популярная «чистка лица» или процедура, направленная на питание кожи. Молодым девушкам рекомендуется первая, но тут важно заложить время на восстановление. Не стоит экспериментировать за пару дней до свадьбы, и это касается не только процедур, но и новой косметики. Аллергические реакции никто не отменял. Лазерный пилинг

Лазерный пилинг — настоящая панацея для кожи. После процедуры кожа выглядит свежей и подтянутой, поры заметно сокращаются, а следы от акне и вовсе исчезают. Делать лазерный пилинг лучше за 2−4 недели до торжества, хотя, конечно, все зависит от параметров аппарата и поставленных задач. Другим вариантом может быть газожидкостный пилинг или аквапилинг. Задача этой процедуры очистить и сократить поры, улучшить тон, напитать кожу. Эту процедуру можно провести за неделю до торжества. Инъекции ботокса

В этот день ты должна выглядеть идеально! И если ты давно хотела разгладить морщины вокруг глаз, в межбровье или на лбу, инъекции ботокса тебе в помощь! Не верь заблуждению, что показанием к применению ботокса является возраст, ведь морщины могут появиться и в 20 лет. Процедура не займет много времени и не требует специальной подготовки, но лучше все же сделать ее за 2−3 недели до свадьбы. Помни только, что в первые часы после введения инъекций тебе нужно постараться не наклоняться, не лежать и не тереть места уколов. Филлеры в губы

При слове «филлеры» мы сразу вспоминаем красоток, которые в погоне за пухлыми губами превратились в «женщин-уток». Но ведь если подойти к вопросу грамотно и аккуратно, результат будет очень естественным и незаметным. Итак, если ты хочешь сделать губы более чувственными и объемными, запишись на контурную пластику филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Откладывать процедуру на последний момент не стоит — в идеале сделать ее за 3−4 недели до свадьбы. Лазерная эпиляция

Лазерная эпиляция поможет тебе решить вопросы нежелательных волос на лице и теле. Но ведь лето на носу, какой лазер?! Не переживай напрасно, делать лазерную эпиляцию можно в любое время года, главное — не загорать за месяц до и сразу после. Современные аппараты гарантируют тебе безболезненность и высокую эффективность процедуры. Так что почему бы не начать избавляться от нежелательной растительности уже сегодня? Записаться на процедуру лучше всего за 1−2 недели до свадьбы.