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В технологическом колледже № 34 открывается кружок от Чемпиона
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В технологическом колледже № 34 открывается кружок от Чемпиона 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Кружок «Технология косметических услуг для новичков» откроется в технологическом колледже № 34 в рамках программы «Московская смена» 1 июня. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
Вести занятия в новом кружке будет Победитель Пятого национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, обладательница Медальона за профессионализм «EuroSkills 2016» в Швеции, участник международного турнира WorldSkills в Корее и Финляндии — Алина Требникова.
— Я училась в Доме русской косметики, где продолжаю работать преподавателем по направлениям «Эстетическая косметология», «Прикладная эстетика». Навыки, которым я буду обучать на занятиях кружка, будут граничить с медицинской косметологией, но будут даваться более понятным и простым языком, — рассказала нашей редакции Алина Требникова. — Отмечу, что в нашей сфере немало юношей. Если сравнивать с парикмахерским искусством и визажем, то меньше, но с каждым годом их становится все больше. Я лично такого мнения, что парни, которые выбирают эту профессию, очень мудрые, потому что знают, чего хотят от работы.
Записавшиеся на занятия узнают много нового о грамотном уходе за кожей, базовых косметических массажах, компонентах для разных видов кожи и другом.
Записаться в кружок можно по телефону: 8 (499) 611-15-89, или на портале госуслуг.
Фото: Технологический колледж №34  Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/21/41128/
Женский форум  Ещё 2 источника 
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