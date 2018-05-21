В технологическом колледже № 34 открывается кружок от Чемпиона

Кружок «Технология косметических услуг для новичков» откроется в технологическом колледже № 34 в рамках программы «Московская смена» 1 июня. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Вести занятия в новом кружке будет Победитель Пятого национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, обладательница Медальона за профессионализм «EuroSkills 2016» в Швеции, участник международного турнира WorldSkills в Корее и Финляндии — Алина Требникова.

— Я училась в Доме русской косметики, где продолжаю работать преподавателем по направлениям «Эстетическая косметология», «Прикладная эстетика». Навыки, которым я буду обучать на занятиях кружка, будут граничить с медицинской косметологией, но будут даваться более понятным и простым языком, — рассказала нашей редакции Алина Требникова. — Отмечу, что в нашей сфере немало юношей. Если сравнивать с парикмахерским искусством и визажем, то меньше, но с каждым годом их становится все больше. Я лично такого мнения, что парни, которые выбирают эту профессию, очень мудрые, потому что знают, чего хотят от работы.

Записавшиеся на занятия узнают много нового о грамотном уходе за кожей, базовых косметических массажах, компонентах для разных видов кожи и другом.

Записаться в кружок можно по телефону: 8 (499) 611-15-89, или на портале госуслуг.

Фото: Технологический колледж №34 Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/21/41128/