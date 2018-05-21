Тональные средства, которые работают как фотошоп

Семь тональных средств, с которыми для идеальных фотографий вам не понадобятся ни фильтры, ни фотошоп. Кожа будет выглядеть идеальной, ну почти.

Тональная крем-пудра Double Wear Makeup, Estee Lauder

Легкая, невесомая крем-пудра, которая подойдет для любого времени года. Перекрывает покраснения и небольшие дефекты кожи, при этом оставаясь абсолютно невидимой, будто вы сама по себе такая идеально-красивая. Легко распределяется и растушевывается благодаря жидкой текстуре (лучше всего ложится, если наносить средство бьюти-блендером). В области под глазами может немного скатываться, поэтому эту «территорию» лучше оставить консилеру.

Тональная крем-пудра Double Wear Makeup, Estee Lauder (4 070 руб.)

Тональный флюид Luminous Silk, Giorgio Armani

Этот тональный крем выбирает даже Ким Кардашьян , а все потому, что кожу он буквально фотошопит. Никакие фильтры не понадобятся! Скроет недостатки, выровняет тон, и при этом без эффекта маски. Отлично подойдет обладательницам сухой и комбинированной кожи.

Тональный флюид Luminous Silk, Giorgio Armani (4 340 руб.)

Тональный флюид Vitalumiere Aqua, Chanel

Прыщики не замаскирует, как и другие выраженные несовершенства. Но тем не менее, попробовав однажды это средство, просто нельзя в него не влюбиться. Кожа после его нанесения сияет, как в рекламе. Флюид абсолютно невесомый, не скатывается, не смазывается и вообще вызывает только приятные эмоции.

Тональный флюид Vitalumiere Aqua, Chanel (3 670 руб.)

Тональный крем-сыворотка Healthy Mix Serum, Bourjois

Хорошее решение по демократичной цене. Это тональное средство не только выравнивает цвет лица, но и ухаживает за кожей. В составе крема-сыворотки присутствуют экстракты личи, ягод годжи и граната. В каждом из этих суперфруктов океан полезных витаминов.

Тональный крем-сыворотка Healthy Mix Serum, Bourjois (670 руб.)

Тональный крем Liftactiv Flexilift, Vichy

Отличное средство с эффектом лифтинга для возрастной кожи. Тон легко распределяется и не забивается в морщины. Держится стойко (до 8 часов). Хорош для лета. Фактор защиты от солнца — SPF 20.

Тональный крем Liftactiv Flexilift, Vichy (1 805 руб.)

Тональный крем Anti-Blemish Solution, Clinique

Если у вас проблемная кожа, склонная к высыпаниям и прочим неприятностям, обратите внимание на этот тональный крем. Он не только замаскирует прыщики и следы от них, но и поможет сократить выработку кожного жира и предотвратить новые воспаления. Так что пробуйте и говорите ненужному блеску и высыпаниям «прощайте!».

Тональный крем Anti-Blemish Solution, Clinique (2 600 руб.)

Тональный крем Skin Illusion, Clarins

У этого тонального покрытия легкая текстура, но тем не менее оно в состоянии замаскировать и расширенные поры, и покраснения, и следы от акне. Подойдет в том числе для сухой кожи. Средство не только не подчеркнет шелушения, если они имеются, но и обеспечит коже дополнительное увлажнение.

Тональный крем Skin Illusion, Clarins (3 350 руб.)

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите