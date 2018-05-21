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На Хорошевском шоссе научат делать танцевальный макияж
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На Хорошевском шоссе научат делать танцевальный макияж 

Управа района Хорошевский города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Жителей Хорошевки научат делать танцевальный макияж и прически. Открытые мастер-классы пройдут на площадке торгово-развлекательного центра «Хорошо!». Праздник танца пройдет в ближайшую субботу, 26 марта.
— В программе дня — выступления танцевальных клубов и розыгрыши многочисленных призов и танцевальные уроки по различным направлениям, — отметили в ТРЦ. — Приходите к нам. Здесь вы окунетесь в волшебный мир, где соединяются музыка и движение.
Начало в 14.00. ТРЦ «Хорошо!» расположен на Хорошевском шоссе, 27. Вход на мероприятия свободный. (то)
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