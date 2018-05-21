На Хорошевском шоссе научат делать танцевальный макияж

Жителей Хорошевки научат делать танцевальный макияж и прически. Открытые мастер-классы пройдут на площадке торгово-развлекательного центра «Хорошо!». Праздник танца пройдет в ближайшую субботу, 26 марта.

— В программе дня — выступления танцевальных клубов и розыгрыши многочисленных призов и танцевальные уроки по различным направлениям, — отметили в ТРЦ. — Приходите к нам. Здесь вы окунетесь в волшебный мир, где соединяются музыка и движение.

Начало в 14.00. ТРЦ «Хорошо!» расположен на Хорошевском шоссе, 27. Вход на мероприятия свободный. (то)