6 летних ошибок звезд, которые не надо повторять

Какую прическу делать на пляже, чтобы не испортить волосы? Сколько времени можно находиться на солнце, чтобы не «сгореть»? На примере звезд рассказываем, чего не стоит делать на пляже.

Мокрые волосы в плотный пучок или хвост

После такой «укладки» появляются заломы, пряди пересушиваются и как следствие — пушистость. Распускайте мокрые волосы и высушивайте. Владелец сети французских салонов красоты в Москве Kontier Paris Coiffure Алекс Контье советует спрей на масляной основе, чтобы быстро придать волосам ухоженный вид:

«Волосы будут сиять на солнце! Рекомендую спрей BC Oil Miracle Oil Mist, Schwarzkopf Professional. Это легкая вуаль с эффектом естественного блеска, который подчеркивает подвижность волос. Распыляйте на сухие волосы — в укладке или на распущенные».

Даутцен Крес

Без головного убора на пляже

Кроме того, что можно получить солнечный удар, вы еще испортите пряди и лишитесь свежего оттенка волос после окрашивания (ультрафиолет разрушает пигмент). Трихолог Ольга Гуркина советует после пляжа использовать увлажняющие маски:

«На отдыхе я рекомендую долго не находиться на открытом солнце и закрывать голову платками или шляпами. А после делать увлажняющие маски. Мне нравится Hair Repair Treatment от Paul Mitchell. Единственный недостаток средства — нужно выдерживать на голове полчаса, но ради эффекта можно потерпеть. Хорошо работает на пористых, ломких волосах. Наносите средство после мытья головы. В составе пшеничный протеин, пантенол, гиалуроновая кислота, масло семян жожоба».

Кэндис Свейнпул

Много смузи в отпуске

На самом деле не каждый смузи — низкокалорийный. Ведь в состав многих входят авокадо, банан, мед. Безусловно, они полезны, но в тоже время очень калорийны. Такие смузи не могут называться диетическими.

Конечно, смузи не заменит завтрак или обед, но по калорийности его действительно можно считать полноценным приемом пищи. Но из-за того, что вы не прожевываете еду, в мозг не поступает сигнала о сытости. Поэтому вы можете употребить достаточное количество калорий, но очень быстро захотеть есть снова.

Алессандра Амбросио

Алкоголь и газировка на пляже

Часто организм путает жажду с голодом, а летом очень жарко, и мы можем переедать просто потому, что не выпиваем достаточно воды. Не советую налегать на алкоголь, он усиливает аппетит, а коктейли еще и приносят лишние калории и сахар.

Хотя на отдыхе я и делаю поблажки в виде необычных фруктов, но никогда не буду есть фастфуд, картошку, пасту и сладости. Отвыкла от этих продуктов и не могу представить ситуацию, которая бы заставила меня съесть что-то из этого списка. Я не ханжа, но советую исключить сладкий алкоголь — он совершенно точно портит фигуру.

Кэти Перри

Эмили Ратаковски

Кейт Хадсон

Чрезмерный загар

«Есть общепринятая формула, позволяющая рассчитать допустимое время нахождения на солнце. Для того, чтобы рассчитать необходимый SPF, надо знать свое эритемное время при данной температуре в данных погодных условиях. Эту цифру необходимо умножить на ту, которая указана на упаковке защитного средства. В результате вы получите время, которое можете провести на солнце до появления эритемы (покраснений) или ожога. Например, при температуре 30 градусов эритемное время девушки со светлой кожей и голубыми глазами составляет около 10 минут. Соответственно, с защитой SPF 50 она может провести на солнце 500 минут (10х50SPF=500). Средства с SPF обязательно нужно обновлять после контакта с водой».

Джейми Пресли

Ники Хилтон

Макияж на пляже

«Об уместности макияжа на пляже судите сами. Тушь и помада не навредят (если они вам нужны, чтобы чувствовать себя комфортно), но от тона я настоятельно рекомендую отказаться. Кожа постоянно потеет, поры забиваются, и тональный крем ситуацию не улучшит. К тому же, он все равно будет частично смываться водой. Важный момент: солнцезащита поверх тонального средства не будет работать корректно.

Если вам все же необходим тон, нанесите сначала увлажняющее средство, а затем BB крем с физическим UV-фильтром».

Эмили Ратаковски

Без очков на пляже

«Если мы говорим о солнечном свете, необходимо опасаться ультрафиолетовых лучей, а именно UVA и UVB-лучей: они влияют на процессы старения нашей кожи. В-лучи (UVB), в зависимости от места, времени года и погоды, могут частично проникать через озоновый слой. В летний период они присутствуют всегда. Из плюсов — именно благодаря этим лучам вырабатывается такой важный для нашего организма витамин D и появляется легкий загар. Из минусов — при длительном воздействии они способны вызывать ожоги кожи и роговицы глаз, спровоцировать повреждение хрусталика и появление катаракты, а также активировать процессы фотостарения, мутации генома клетки и, как следствие, рак».

Тейлор Хилл

Брук Шилдс

Фото: elle.com, popsugar.com, usmagazine.com