Острые уши, отбеленная кожа и перекроенное лицо: 25-летний аргентинец превратил себя в эльфа

Раньше Луис выглядел как типичный латиноамериканец: карие глаза, смуглая кожа и черные волосы.

Однако такая внешность казалась Луису, влюбленному в эльфийскую эстетику, слишком скучной. Сделанные в Аргентине и Корее ринопластика, пластика V-зоны, смена цвета глаз, отбеливание кожи, липосакция даже лица включая подбородок, трансплантация волос за 10 лет сделали его похожим на сказочного персонажа.

За пределами фантазийных фотосессий Луис выглядит не так феерично, но даже на простом пляжном фото видно, что пластика изменила все его лицо от и до. Обрати внимание на уши!

К прошлому году Луис потратил уже $35 тыс. на операции и тратит около $5 тыс. ежемесячно на поддерживающие крема и инъекции. О некоторых перенесенных процедурах молодой человек уже начал жалеть. Недавно он опубликовал свое старое фото — на снимке, сделанном до ринопластики, виден его настоящий цвет глаз:

— откровенно писал Луис. Недавно он перенес еще одну тройную операцию на лице — молодой человек назвал ее «диснеевским лицом».

Каковы результаты операции — пока неизвестно: Луис 2,5 месяца не публиковал в Instagram новых фото с момента посещения хирурга, довольствуясь архивными снимками. Интересно, какой диснеевский персонаж получится у него в итоге?

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Фото:Instagram