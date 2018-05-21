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Лайфхак от Беллы Хадид: один волшебный шампунь
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Лайфхак от Беллы Хадид: один волшебный шампунь 

Peopletalk 18 минут назад
Фото: Peopletalk
Белла Хадид (21) признается, что у нее совсем нет времени на уход за волосами. И если во время съемок и показов за красоту ее волос отвечают стилисты, то дома модель пользуется только шампунем — Moroccanoil Extra Volume Shampoo, который заменяет ей все уходовые средства.
По словам Беллы, он делает волосы ну очень мягкими и потрясающе пахнет. Девушка выбирает его еще и потому, что он добавляет объема ее тонким волосам. А входящее в состав аргановое масло насыщает их влагой и добавляет блеска.
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Кстати, этот шампунь стал любимчиком не только у Беллы. Его используют звездные красотки Дженнифер Лопес (48), Мадонна (59), Леди Гага (32) и Тейлор Свифт (28).
Купить его ты можешь здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lajfhak-ot-belly-hadid-odin-volshebnyj-shampun/
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