Прически, которые сделают вас на 10 лет моложе

Красота — страшная сила. Она заставляет самых прекрасных из нас ложиться под нож пластических хирургов в надежде продлить молодость еще на пару лет. Прежде чем и вы решитесь на крайние меры, мы вместе с нашим экспертом расскажем о самых трендовых anti-age стрижках, которые омолаживают не хуже пластики.

Челка

Челка — проверенный способ скрыть морщины на лбу. Неудивительно, что многие женщины выбирают ее для маскировки возрастных изменений. Однако этот хитрый прием вам не поможет, если не будете придерживаться правил по выбору идеальной формы.

Густая и прямая челка челка лишь подчеркнет тяжелый подбородок и сделает лицо грубым, поэтому от такого варианта лучше отказаться. А вот косая челка придаст шарма и визуально сделает лицо моложе. Если вы счастливая обладательница густой копны волос, то мы настоятельно рекомендуем профилировать челку.

Так вам не будет жарко летом, челка станет воздушной и аккуратной, а грубых графичных линий можно будет избежать.

Дерзкое каре

Тонкие и лишенные объема волосы — еще не приговор, поскольку существует множество модных причесок на короткие волосы.

Если у вас длинная, красивая шея, не прячьте ее под завитками волос: слегка растрепанные волосы длиной до подбородка, обрамляющие овал лица, — отличный способ сделать полное лицо более изысканным.

Убрав пряди от лица, вы сделаете образ свежим, а овал более четким. Чтобы не заморачиваться с ежедневной укладкой, просто выбирайте стрижку «лесенка».

Цвет

Старайтесь избегать контрастных цветов: темные волосы на фоне бледного лица привлекают внимание ко всем несовершенствам кожи. К тому же седина более заметна на шатенках и брюнетках, чем на медовой и светло-русой шевелюре.

В антивозрастном окрашивании самое важное — достичь гармоничного и естественного результата, чтобы ваша внешность смотрелась максимально органично. Если вы все же решили, что светлые волосы не ваш вариант, то попробуйте такие техники окрашивания, как омбре, шатуш, калифорнийское мелирование и брондирование. Они помогут визуально создать эффект густых и пышных волос, а седина потеряется в плавных переходах цвета.

Напоследок запомните непреложное правило и следуйте ему при следующем посещении салона: у лица волосы должны быть светлее на тон или два.

Непринужденные кудри

Легкие кудри — укладка на все времена. Мягкие ниспадающие волны способны добавить образу легкости и девичей нежности. Свободные локоны помогут создать романтичный, свежий и непосредственный образ. Укладка в стиле «высушил и пошел» избавит от яркого возрастного признака — чрезмерной выверенности, консервативности и скучности образа.

Пляжные волны — актуальная прическа на волосы средней длины, которая поможет освежить образ. Однако не путайте, пожалуйста, пляжные волны с эффектом от химзавивки. Второй вариант давно остался в лихих 90-х, и это однозначно к лучшему. Мы надеемся, что наши советы не пройдут мимо, и летом волосы будут сиять здоровьем, а вы — молодостью и красотой!