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Дженнифер Лав Хьюитт извинилась за свой внешний вид на красной дорожке
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Дженнифер Лав Хьюитт извинилась за свой внешний вид на красной дорожке 

Попкорн News 16 минут назад
Фото: Попкорн News
Поклонники голливудских звезд периодически забывают, что знаменитости — абсолютно такие же обычные люди, и на днях Дженнифер Лав Хьюитт решила извиниться перед, видимо, как раз такими поклонниками за то, что разочаровала их своим неудачным внешним видом на красной дорожке.
Несколько дней назад Дженнифер впервые за несколько лет появилась на красной дорожке — в рамках презентации новых проектов Fox Upfront, в одном из сериалов которого («9-1-1») теперь снимается. На самом мероприятии актриса чувствовала себя вполне уверенно, а затем увидела фотографии с красной дорожки — и ужаснулась своему внешнему виду, после чего решила публично «повиниться» перед фанатами в соцсетях:
«Вчера мы поехали на Upfront, и никто не сказал мне, что мероприятие будет длиться часов 12, а влажность в Нью-Йорке вырастет почти до 100%. Так что я вынуждена извиниться. Надеть черный костюм? Неудачная идея. Использовать недостаточно лака для волос и постоянно трогать волосы? Тоже неудачная идея. Я просто должна извиниться за то, какой усталой я выгляжу на всех фото. Я буквально таяла от жары. К тому времени, когда нужно было выходить на красную дорожку, моя прическа лишилась объема, макияж поплыл, и я выглядела так, как будто совершенно забыла, что я — актриса, которая на красной дорожке в этой индустрии обязана выглядеть идеально».
Вдобавок к жаре и влажности Дженнифер Лав Хьюитт перед мероприятием не спала всю ночь — у актрисы двое совсем маленьких детей, с которыми ей пришлось лететь в Нью-Йорк, и, к сожалению, малыши плохо перенесли это путешествие. попкорнnews
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