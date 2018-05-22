6 проблем со здоровьем, которые создает мобильный телефон

СодержаниеПроблема 1: БессонницаПроблема 2: Темные пятна на кожеПроблема 3: Преждевременное старениеПроблема 4: Аллергическая реакцияПроблема 5: Черные точки и акнеПроблема 6: «Кольца Венеры» на шее Ученые Университета штата Миссури провели любопытное исследование: если на время лишить человека мобильного телефона, он будет больше нервничать, станет менее коммуникабельным и что интересно — менее счастливым. Но и присутствие телефона в нашей жизни не всегда идет на пользу. Наблюдения ученых и врачей показывают, что любимый гаджет может стать причиной бессонницы, возникновения аллергической реакции и даже преждевременного старения организма. Как и почему?

Проблема 1: Бессонница

В косметологии существует такое понятие как сон красоты. Чтобы просыпаться бодрым, активным и выглядеть свежо, ложиться спать нужно не позже 22-23 часов, отводя на отдых как минимум 7 часов. Но часто эти планы портит зависимость от телефона.

Даже когда вы вовремя выключили свой ноутбук или прочитали последнюю страницу романа, вместо того, чтобы отдаться «объятиям Морфея», вы в очередной раз проверяете почту и считаете лайки в социальных сетях. Когда ваши глаза долго смотрят на яркий экран в кромешной темноте, мозгу сложнее расслабиться. Вот почему стоит взять в руки гаджет, и бессонница обеспечена.

Что делать?

Хотите засыпать легко — забудьте о девайсах хотя бы за час до отхождения ко сну!

А вы знали?

Первый в мире звонок с мобильного телефона был совершен в 1973-м году, а первое смс-сообщение отправлено только через 19 лет — в 1992-м.

Проблема 2: Темные пятна на коже

Синий свет от экрана компьютера, смартфона и телефона не так безобиден, как мы считали раньше. Исследования ученых показывают, что гаджеты испускают HEV-излучение. Высокая энергия видимого света проникает в кожу даже глубже чем UV лучи (ультрафиолетовое излучение), повреждая волокна эластина и коллагена и снижая способность организма вырабатывать гиалуроновую кислоту. Кроме того, существуют данные, которые доказывают, что HEV-излучение может усугубить проблемы пигментации.

Что делать?

Даже если вы наносите ежедневно на кожу солнцезащитный крем, это не спасет вас от HEV-излучения. Большинство существующих средств на бьюти-рынке защищают только от ультрафиолетового излучения. Чтобы они были эффективны в отношении HEV-лучей, в их составе должны присутствовать новые уникальные ингредиенты — растительные формы меланина. Ищите их в средствах с пометкой на этикетке «защищает от UVA, UVB и HEV».

Элизабет Танзи, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматологии в университете Джорджа Вашингтона

Я не думаю, что наступило время, когда HEV-излучение является чрезвычайной ситуацией. Мы знаем, что воздействие ультрафиолета более разрушительное, чем любые другие виды излучения. Поэтому важно не отказываться от традиционных солнцезащитных кремов в пользу средств с HEV-фильтрами. Продукт должен работать в отношении всех видов поражающих лучей.

Проблема 3: Преждевременное старение

При длительном воздействии HEV-излучение в разы ускоряет производство кожей пигмента меланина, что в свою очередь приводит к появлению возрастных пятен и гиперпигментации. А если человек страдает от розацеа или мелазмы, тепло, генерируемое телефоном, может усугубить течение заболеваний или стать спусковым механизмом к их появлению.

Еще одна опасность применения гаджетов — разрушение белковых структур кожи — эластина и коллагена, из-за чего кожа раньше теряет упругость и эластичность, меняется овал лица.

Что делать?

Чтобы сохранить крепкий фундамент кожи, введите в ежедневные ритуалы красоты применение сывороток и концентратов с коллагеном. Убедитесь, что ваше средство обеспечивает хорошую антиоксидантную защиту, содержит витамины, гиалуроновую кислоту, ниацин. Если на лице уже появились темные пятна, посоветуйтесь с врачом относительно использования средств с ретинолом — производной витамина А. Такая косметика осветляет пятна, выравнивает тон кожи и возвращает лицу краски молодости.

Факт!

В 2010-м году появился новый вид фобии — номофобия. Так называют боязнь потери телефона и страх остаться без связи.

Проблема 4: Аллергическая реакция

Иногда мобильный телефон является провокатором аллергии для ничего не подозревающего владельца. Если вы приобрели для своего гаджета стильный чехол из никеля или хрома, вполне возможно, что зудящие пятна на вашей коже — контактный дерматит. Доказано, что указанные материалы являются мощными аллергенами.

Что делать?

При первом подозрении аллергии, «переоденьте» свой гаджет в пластиковый чехол или наклейте на экран защитное стекло. Обратитесь к врачу. Врач рекомендует средства, купирующие сыпь и поможет справиться с проблемой.

А вот назначать себе кремы с гидрокортизоном самостоятельно, как советуют на некоторых форумах, нельзя. Они могут привести к серьезным осложнениям, требующим длительного медикаментозного лечения.

А вы знали?

90% мобильных телефонов, которые производятся в Японии, выпускаются в прочном влагоустойчивом корпусе, поскольку современная молодежь не расстается с гаджетами даже во время принятия душа!

Проблема 5: Черные точки и акне

Экран мобильного телефона вмещает в 10 раз больше бактерий, чем находится в большинстве мест общественного пользования. К таким неутешительным выводам пришел доктор философии, микробиолог Университета Аризоны Чарльз Герба. «Благодаря теплу, которое производят телефоны, это делает его чем-то вроде чашки Петри для производства десятков тысяч микробов». С каждым звонком мы переносим все больше бактерий на нашу кожу, из-за чего забиваются поры, возникает угревая сыпь, и появляются черные точки.

Что делать?

В солнечное время года особенно важно минимизировать контакты с телефоном. Естественный секрет кожи (себум) и пот смешиваются, и вместе с использованной декоративной косметикой уже на коже создают идеальные условия для размножения бактерий.

Свести к минимуму вероятность негативных последствий, можно включив на телефоне настройку Bluetooth и принимая звонки с помощью наушников. Помимо этого, не забывайте несколько раз в день очищать экран антибактериальными салфетками, которые можно держать в сумочке или ящике рабочего стола.

Элизабет Танзи, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматологии в университете Джорджа Вашингтона

Если во время разговора вы приставляете телефон к щеке и крепко прижимаете его к ней, это может вызвать раздражение на коже и привести к закупорке пор. Давление и тепло, исходящее от телефона, стимулирует работу сальных желез, из-за чего они производят больше себума. Кроме того, такие действия способствуют попаданию бактерий и грязи с телефона в поры, из-за чего вы получаете прыщи или даже болезненные кисты. Решение: во время разговора используйте динамик телефона, ведя беседы по громкой связи, или просто держите телефон подальше от щеки.

Проблема 6: «Кольца Венеры» на шее Привычка развлекать себя просмотром социальных сетей или новостей в Интернете во время поездки в метро или вынужденного ожидании, чревата появлением морщин и характерных «колец» на шее. Возникают они из-за того, что голова долго находится в наклоне, кожа шеи собирается складками, что и приводит к формированию или углублению уже наметившихся морщин.

Что делать?

Старайтесь меньше времени «зависать» в телефоне, выбирая для ожидания другие занятия — например, прослушивание аудиокниг или музыки. Не забывайте о профилактике! Ежедневно утром и вечером наносите на кожу шеи увлажняющий крем с лифтинг-эффектом, он сохранит четкий овал лица и продлит молодость и красоту шеи. Лучшие ингредиенты в составе косметики для шеи — растительные экстракты, витамины А, Е и С, кофеин, пептиды, ретинол.

Факт!

Популярным видом спорта в Финляндии является метание телефона. В 2014-м году был установлен рекорд — 110,42 метра. Может и нам пора отбросить гаджеты? Хотя бы в пределах собственного дома. Чтобы можно было немного отдохнуть, научиться справляться со стрессом и улучшить свое здоровье.

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