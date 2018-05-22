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Не поняли юмора: выход Юлии Ковальчук в костюме для массажа осмеяли
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Не поняли юмора: выход Юлии Ковальчук в костюме для массажа осмеяли 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Певица Юлия Ковальчук решила позабавить своих поклонников, выложив довольно интимный снимок в необычном костюме для массажа. Однако не все оценили юмор артистки, решив, что в этом наряде звезда выглядит совсем неприглядно.
35-летняя Юлия Ковальчук никогда не была дамой с пышными формами. Даже после рождения ребенка певица остается хрупкой и стройной. При этом Ковальчук, как и все женщины, стремится к идеалу и ухаживает за своим телом, выполняя различные процедуры в салонах красоты. На днях Юлия решила показать подписчикам, в каком виде она делает массаж и заодно поинтересовалась, знают ли они, что за процедура ей предстоит. «Сегодня меня впервые на массаже не раздели, а одели… Кто знает, что это и зачем?», — заинтриговала Ковальчук.
Полупрозрачный белый костюм немало удивил поклонников Юлии, хотя многие из них знают, что он предназначен для LPG-массажа. Эта процедура выполняется для поддержания тонуса кожи, устранения целлюлита и растяжек, уменьшения отечности. Кроме того, массаж помогает уменьшить объемы тела. Комментаторы в соцсетях решили, что Юлии не стоило выкладывать фото в этом неоднозначном наряде. Кроме того, многие отметили, что облегающий просвечивающий костюм подчеркивает худобу Ковальчук. «Ваши фото скоро Волочкову переплюнут» «Ой, ну плоская, как доска. Вам зачем этот массаж?» «Ужас, кости да кожа»
«LPG костюм.., зачем в этом фотографироваться? Я себе в нем мумию напоминаю» «Антивозбуждающий костюм, еще и груди нет совсем» Стоит отметить, что преданные поклонники Юлии Ковальчук написали ей приятные слова, похвалив стройную фигуру. Напомним, что еще совсем недавно злопыхатели в соцсетях решили, что супруге Алексея Чумакова не помешало бы немного похудеть в бедрах и почаще приседать. На такие мысли их натолкнул снимок Юлии Ковальчук в бикини.
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