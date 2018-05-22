Корейцы изменили свои вкусы в пластической хирургии

Жители Южной Кореи, которые славятся своей любовью к пластическим операциям, в последнее время стали выбирать малоинвазивные процедуры. Они должны подчеркнуть индивидуальную красоту, а не радикально изменить внешность. Кореянке Ким Мин Джи очень не нравились ее верхние веки и то, как они закрывали глаза. По мнению 25-летней девушки, веки делали ее непривлекательной. После того, как 7 лет назад Ким закончила школу, она решила отправить текстовое сообщение в клинику красоты и назначить встречу с пластическим хирургом. Девушка прошла через блефаропластику — минимально инвазивную процедуру, с помощью которой ей подняли уровень век. Теперь она более удовлетворена по поводу своего лица, особенно после нанесения макияжа. Однако Ким не была полностью счастлива, и в январе этого года она посетила клинику снова, чтобы провести инъекции ботокса в челюсть и добиться более острой линии подбородка. Подобно моде или технологиям пластическая хирургия также имеет собственные тренды, и особенно в Южной Корее. В 2016 году эта страна была названа третий в мире по количеству сертифицированных пластических хирургов. Здесь сегодня их 2 330, по данным Международного сообщества эстетической и пластической хирургии. Еще пять лет назад инвазивные или очень рискованные пластические операции были очень популярны среди корейцев, но в последние годы спрос на них начал падать, и местные жители обратились к более простым и менее заметным изменениям во внешности.

«Простые косметические процедуры вроде инъекций ботокса и наполнителей для лифтинга набирают большую популярность, а инвазивные пластические операции в области глаз или носа стали менее востребованными, — говорит Пак Сан Хуан, управляющий директор Корейской ассоциации пластических хирургов. — Сегодня пациенты имеют более легкий доступ к неинвазивным операциям, которые не требуют использования скальпеля. Любой обладатель медицинской лицензии может проводить эти процедуры, и количество специалистов резко увеличилось». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)