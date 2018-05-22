Готовь тело зимой: что не стоит лечить весной и летом?

СодержаниеУдаление родинокЛечение варикозного расширения венПластическая хирургия

До лета осталось каких-то пара недель. В предвкушении отпуска население проверяет свою готовность к морю, пляжам и прочим сезонным радостям. В эйфории от предстоящего отдыха вполне может показаться, что для полного счастья хорошо бы немножко подкорректировать свое тело. Но врачи предупреждают: не все операции можно проводить в конце весны или летом. Некоторые из них безопаснее для здоровья делать зимой. И уже не стоит торопиться успеть к началу отпускного сезона — момент упущен. MedAboutMe рассказывает, от каких процедур уже лучше отказаться и заняться ими осенью или зимой.

Удаление родинок

Жители стран, где от 3 до 6 месяцев в году идет снег, трепетно относятся к солнечным лучам и очень любят загорать. Большинство населения честно слушает предупреждения дерматологов о вреде ультрафиолета для кожи — и все равно мечтает о насыщенном шоколадном оттенке кожи. Чтобы только вошел в офис — и все коллеги сразу поняли: море, солнце и все прочее, прилагающееся к ним, этим летом было в изобилии.

80% солнечных лучей за всю свою жизнь обычный человек получает еще до 20-летнего возраста.

Чем ближе мечты о пляже и загорелом теле, тем тверже мысль немедленно расстаться с парочкой-тройкой неудобных родинок. Возможно, это именно они портят совершенный облик и мешают покорять сердца окружающих. Правда, примешиваются некоторые опасения — все-таки не зря СМИ трубят на всех углах о вреде солнца для кожи. И не зря.

Решение об удалении невусов и прочих подобных образований следует принимать задолго до жарких дней. Весеннее агрессивное солнце так часто становится причиной высыпания веснушек именно потому, что под действием солнечных лучей происходит активизация меланоцитов — клеток, отвечающих за выработку меланина в коже и за ее цвет, соответственно.

Даже безобидные веснушки при помощи лазера лучше уничтожать осенью, зимой или в самом начале весны. Это объясняется тем, что в течение 2-4 недель до и не менее месяца после процедуры обрабатываемые участки следует скрывать от облучения ультрафиолетом. Летом это сделать намного сложнее.

Если же речь идет об удалении родинок, которые хорошо было бы исследовать гистологическими методами, чтобы убедиться в их доброкачественности, то лазерная терапия в этом случае не проводится. Родинки обычно удаляются хирургическим путем. А инсоляция повышает пигментацию на месте удаления. Кроме того, ультрафиолет разрушающе действует на коллаген, обеспечивающий эластичность и молодость кожи. При проведении каких-либо процедур защита кожи ослабевает, нарушаются процессы пигментации и заживления, что может привести к образованию рубцов и пигментных пятен.

Уточним: если речь идет о меланоме и других злокачественных поражениях кожи, то сезон перестает быть значимым фактором: опасное образование удаляют хирургическим путем в любое время года.

Лето — опасное время для кожи. Чем больше времени человек проводит на солнце, тем выше риски развития меланомы. Причем далеко не всегда эта болезнь развивается из уже существующей родинки. В 71% случаев меланома появляется на коже «с нуля», и только менее трети злокачественных поражений кожи (29%) возникают из уже имеющихся невусов.

Лечение варикозного расширения вен Весна — время, когда флебологи испытывают максимальный наплыв посетительниц, решивших срочно избавиться от уродливых вен на ногах. Короткие юбки, легкие платья действительно не очень хорошо смотрятся с выпирающими на стройных ножках венозными сосудами.

Удаление вен проводится при помощи операции флебэктомии или компрессионого флебосклерозирования. В обоих случаях после завершения процедуры необходимо на протяжении 2-3 недель носить компрессионный трикотаж, а также избегать физического и теплового воздействия в области операции. Конечно, под запрет попадает и солнце с его ультрафиолетом.

Ситуация осложняется тем, что обычно варикозное расширение вен обостряется именно в летнее время. Повышенная температура воздуха, ухудшение эластичности кожи под воздействием ультрафиолетового излучения, избыточное потоотделение, приводящее к потере солей организмом — все это приводит к обострению уже имеющегося варикоза.

Как и в случае с родинками, врачи напоминают: лечение варикозной болезни лучше проводить в осенне-зимне-весенний период. Но если человек готов к летним ограничениям лечения варикоза, то процедуру можно пройти и летом.

Пластическая хирургия

Казалось бы, в наших широтах любые хирургические процедуры летом должны протекать легче: тепло и иммунитет на высоте; кровообращение в области операции, благодаря высокой температуре воздуха, улучшено, а значит, заживление идет быстрее; обменные процессы протекают более активно, то есть, и выработка коллагена в коже происходит интенсивнее. Наконец, даже то, что температура в помещении и на улице одна и та же — в немалой степени облегчает процессы восстановления после лечения.

Есть и еще один важный фактор: именно на лето приходится сезон отпусков — а это время, когда можно на некоторое время скрыться от глаз коллег и иных заинтересованных лиц, чтобы потом выпорхнуть преображенной бабочкой, поразив всех изменением своей внешности или тела.

Однако эксперты в области пластической хирургии настоятельно советуют не делать большинство процедур летом по следующим причинам:

На протяжении некоторого времени следует избегать прямых солнечных лучей. Это, прежде всего, касается операций блефаропластики (пластика век), маммопластики (коррекция молочных желез), ринопластики (изменение носа), отопластики (коррекция ушных раковин). Впрочем, постоперационные следы блефаропластики можно скрыть под темными летними очками, так что данная процедура возможна и летом. А вот при ринопластике их даже не получится надеть — три месяца подряд на обновленной переносице не рекомендуется носить очки. Компрессионное белье в жару — не самая комфортная вещь. Причем даже принятие ванны будет вызывать затруднения, так как не все участки тела можно будет мыть обычным путем. Не рекомендуется использовать компрессионное белье в жару людям, страдающим заболеваниями сосудов, а также легко простывающим на сквозняках. Это значит, что в перечень не рекомендованных в конце весны и летом операций попадают не только маммопластика, но также абдоминопластика и липосакция. В зависимости от состояния здоровья пациента пластические хирурги могут посоветовать отказаться на некоторое время от авиаперелетов на 1,5-2 месяца. А это значит, что об отдыхе за границей придется забыть. Выводы Хирургические процедуры, связанные с родинками, больными венами или пластикой, лучше летом не проводить. За исключением случаев, когда лечение не терпит отлагательств. Лето — время для отдыха, а не для коррекции собственного тела. Поэтому лучше заниматься подобными процедурами заранее. Лето — прекрасное время года, но оно может быть довольно непредсказуемым. Жара под 36°С в каменных джунглях тяжело переносится даже здоровыми людьми. Что уж говорить об организме, который должен справиться с последствиями хирургической операции. Пройдите тестТест: ты и твое здоровье Пройди тест и узнай насколько ценно для тебя твое здоровье.