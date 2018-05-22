Полтысячи вологжан беспокоят родинки

Более 500 человек обратились к врачам онкодиспансера в День борьбы с меланомой. Накануне специалисты консультировали жителей области по поводу различных новообразований кожи — родинок и пигментных пятен.

Акция прошла в рамках Международного дня борьбы с меланомой. Для обследования не требовался полис или направление.

Из 534 человек, обратившихся к онкологам, у 10 жителей нашли злокачественные образования кожи.

Осмотр проводили восемь специалистов с 9.00 до 13.00. Все обратившиеся получили рекомендации по уходу за кожей. Тем, кто не успел пройти обследование в рамках акции, специалисты онкологического диспансера рекомендуют обращаться к врачам-дерматологам или с направлением приходить на прием к врачу-онкологу.

«Меланома — одно из самых опасных заболеваний кожи, поэтому ранняя диагностика заболевания крайне важна. Она позволяет предупредить развитие болезни, и таким образом, наши пациенты получают возможность жить полноценной жизнью», — пояснила заместитель главного врача Вологодского областного онкологического диспансера Надежда Крюкова.

Акция по профилактике и диагностике меланомы в Вологде проводится с 2010 года.