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Полтысячи вологжан беспокоят родинки
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Полтысячи вологжан беспокоят родинки 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Более 500 человек обратились к врачам онкодиспансера в День борьбы с меланомой. Накануне специалисты консультировали жителей области по поводу различных новообразований кожи — родинок и пигментных пятен.
Акция прошла в рамках Международного дня борьбы с меланомой. Для обследования не требовался полис или направление.
Из 534 человек, обратившихся к онкологам, у 10 жителей нашли злокачественные образования кожи.
Осмотр проводили восемь специалистов с 9.00 до 13.00. Все обратившиеся получили рекомендации по уходу за кожей. Тем, кто не успел пройти обследование в рамках акции, специалисты онкологического диспансера рекомендуют обращаться к врачам-дерматологам или с направлением приходить на прием к врачу-онкологу.
«Меланома — одно из самых опасных заболеваний кожи, поэтому ранняя диагностика заболевания крайне важна. Она позволяет предупредить развитие болезни, и таким образом, наши пациенты получают возможность жить полноценной жизнью», — пояснила заместитель главного врача Вологодского областного онкологического диспансера Надежда Крюкова.
Акция по профилактике и диагностике меланомы в Вологде проводится с 2010 года.
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