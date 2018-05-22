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Как всегда выглядеть ухоженной: 10 простых секретов
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Как всегда выглядеть ухоженной: 10 простых секретов 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Есть несколько «правил», выполняя которые, любая девушка будет выглядеть ухоженной. Это как с гардеробом: самые искусные модницы могут надеть любой ширпотреб, но в паре с качественной обувью и аксессуарами такой наряд выглядит «на миллион». Что греха таить, далеко не каждая сегодня может позволить себе часами просиживать у косметолога, тратить на «красоту» кучу времени и денег. Мы выбрали 10 простых шагов, выполняя которые, вы всегда будете выглядеть, как будто только что вышли из spa-салона.
1. Цвет волос
Если вы решились вступить на нелёгкий путь крашеной блондинки или брюнетки, то есть радикально меняете цвет волос, будьте готовы каждые две недели подкрашивать корни. Иначе, как в анекдоте — «Для чего блондинки красят корни в чёрный цвет?». Проще говоря, ваш внешний вид автоматически «теряет очки». Кроме того, частое окрашивание вредит волосам, поэтому стоит также позаботиться о специальном уходе. Есть альтернатива: модные сегодня «брондирование», «шатуш» или «омбре» — все эти техники окрашивания позволяют оставить волосы в покое на несколько месяцев. Выбор за вами, ведь ничего не может быть более красивого и сексуального, чем здоровые блестящие волосы любой длины и оттенка.
2. Качество волос
Отдельное внимание стоит обращать на структуру волоса. Секущиеся кончики и повреждённые локоны превращают шевелюру в пучок соломы — как бы тщательно вы их ни красили и модно не стригли. Поэтому — вовремя обновляйте концы волос! Так они, кстати, и расти будут в разы быстрее.
3. Идеальный маникюр
Конечно, в будничной суете многие девушки иногда просто не успевают раз в неделю как по расписанию посещать кабинет маникюра. Но запомните: яркий облупленный лак — это клеймо. Если неприятность случилась с вами посреди дня, всегда держите при себе ацетоновую салфетку, чтобы стереть лак полностью. Если есть пара минут — просто покройте ногти бесцветной базой.
4. Нежные руки
Для девушки очень важна красота рук. Независимо от того, кем вы работаете, и какое у вас хобби, следите за тем, чтобы кожа рук всегда была мягкой и гладкой. Для ухода за кутикулой заведите масло-карандаш, которым можно смазывать кожу вокруг ногтя в течение дня. И тогда, даже если у вас нет возможности сделать маникюр, ногти будут выглядеть ухоженными, а заусенцы вас не побеспокоят. Ещё одно обязательное средство в косметичке «на выход» — крем для рук. С обязательным маслом ши, оливы или арганы в составе — это самые питательные компоненты.
5. Чистая кожа
Если у вас проблемная кожа и есть прыщики — не пытайтесь замаскировать их тонной тональных средств. Вам кажется, что они стали незаметны, но, поверьте, это не так. Замаскировать корректором можно максимум 2-3 воспаления, тогда это будет незаметно, но если ваши проблемы распространились по всему лицу — маскировка не спасет. Мало того, эти проблемы только усилятся от использования косметики. Конечно, уход за проблемной кожей — это борьба длиною в жизнь. Для начала попытайтесь выявить причину высыпаний и устранить её. Как правило, «неприятности» на лице могут спровоцировать гормональный сбой, неправильное питание или некачественный уход. Поэтому тщательно следите за своим рационом, принимайте витамины и очищайте кожу лица и поры. Запомните, если на коже есть прыщики, скраб противопоказан — вы только разнесёте воспаления по всему лицу.
6. Голливудская улыбка
Сегодня белоснежная улыбка — признак достатка и здоровья. Ни один макияж и стрижка не украсят даму с жёлтыми зубами. Перестаньте, наконец, бояться стоматологов — современное лечение проходит комфортно и без боли. Обследование и профилактика, а также чистка зубов необходимы минимум раз в год. Дома также следите за зубами — используйте специальные отбеливающие пасты, которые не портят эмаль зубов.
7. Свежий макияж
Каким бы длинным и трудным не был день, заведите за правило раз в несколько часов поправлять макияж, иначе к вечеру вы рискуете быть похожей «ветреную особу», у которой осыпалась тушь, кожа блестит, а от помады остался только контур. Просто изредка освежайте лицо матирующей салфеткой, пройдитесь под глазами ватной палочкой, периодически припудривайте лицо и не забывайте обновлять помаду, особенно, если она у вас яркая.
8. Здоровая кожа
Увлажнение — залог молодости и красоты кожи. Вы можете забыть про макияж, про всё что угодно, но нанести увлажняющий крем обязаны. Просто поймите: сейчас вы несёте ответственность за свой внешний вид через 10 лет. Да и через пять, тоже. Термальная вода, мощный дневной и питательный ночной крем — в век кондиционеров и компьютеров это просто необходимый «прожиточный» минимум. Кроме того, соблюдайте питьевой режим: в организм ежедневно должно поступать два литра воды.
9. Естественные брови
Именно брови на 70% «делают» лицо и макияж. Неправильная форма бровей или «не ваш» цвет — это провал. При этом подходящие варианты могут «вытянуть» на себе всю картину. Стоит потратиться один раз на профессионального бровиста — он сделает «архитектуру» бровей, подберет ту форму и цвет, которые нужны именно вам. А вам останется просто регулярно поддерживать созданный «каркас».
10. Нежные губы
Губы — самая выдающаяся часть лица. Когда мы говорим, собеседник в первую очередь обращает внимание именно на них. Поэтому губы должны быть без трещинок и шелушений. Зимой и летом пользуйтесь увлажняющим бальзамом, который поддержит их красоту. И периодически (примерно раз в две недели) обновляйте кожу губ, используя скраб для лица для чувствительной кожи.
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