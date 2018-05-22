11 ароматов, которые сведут с ума любого мужчину

Туалетная вода No Limits Bruno Banani

Ноты какао, цитрусовых, черной смородины, персика не дадут свести с вас глаз, а малиново-ванильный шлейф вынудит любого оглянуться вам вслед.

Парфюм Magnolia Sensuel из коллекции Splendida BVLGARI

Красота и природная грация нот магнолии раскроет вашу привлекательность и добавит внутреннего сияния. Этот цветочный аромат, дополненный аккордами нероли, мандарина, таитянской ванили оставит незабываемый шлейф воспоминаний, который заставит мужчину разыскивать вас.

Парфюмерная вода Dolce Garden Eau de Parfum Dolce&Gabbana

Атмосфера райского сада в аккомпанементе цитрусовых и кремовых нот (мандарин, магнолия, нероли, миндальное молоко, кокосовая эссенция) добавит в образ женственности, словно это не аромат, а обтягивающее платье с небольшим декольте.

Аромат Secret I Rose Talisman из коллекции Les Orientaux Latins Eisenberg

Аромат словно соткан из нежных лепестков роз, малины, шафрана, сандала и смородины. Этот парфюм превратит вас в Шахерезаду. Парфюм представлен эксклюзивно в сети мазагинов «Л’Этуаль».

Туалетная вода Nokcha Erborian

Приносит в образ легкость и безмятежность. Особую ауру создают ноты цитрусов и экстракт зеленого чая.

Аромат Couleur Fauve из коллекции Collection Galerie EVODY

Вдохновлен картиной Анри Матисса «Радость жизни», которая воспевает вакханалию. Как можно догадаться, это парфюм страстный и даже немного развратный. Облачитесь во флер сычуаньского и розового перца, бергамота, амбры, пачули, ванили, мускуса, если хотите быть плохой девчонкой.

Парфюм Cristal Royal Rose Parfums Princesse Marina de Bourbon

Добавляет женственности, подчеркивает вашу природную красоту и превращает в королеву благодаря нотам лимона, груши, розы, фрезии, фиалки, амбры, мускуса, кедра.

Аромат Aura Mugler Mugler

Настоящий колдовской аромат, который создает вокруг обладательницы магический ореол, пробуждает дикую натуру. Окунитесь во флер тигровой лианы, бурбонской ванили, листьев ревеня и дымных древесных аккордов — и вашим чарам невозможно будет противостоять.

Парфюмерная вода Izia Sisley

Аромат в новой рок-эстетике, но с классическим содержанием передает обладательнице дерзкий характер. Он очаровывает нотами бергамота, жасмина, пиона и ландыша, добавляет необузданности аккордами розового перца, ангелики, кедра, свежей зелени.

Аромат Tiangou Boadicea The Victorious

Притягательный, страстный и своенравный аромат передаст вам свою энергетику нотами амбры, шафрана, дамасской розы, мускуса, гвоздики, герани, рома, кожи, табака, пачули, ванили.

Парфюмерная вода Eros Pour Femme Versace

Это аромат о страсти и всепобеждающей женской силе. Благодаря нотам сицилийского лимона, калабрийского бергамота, эссенции жасмина, лепесткам пиона, цветам лимона, сандалу и мускусу понравившийся мужчина окажется в вашей полной власти.

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