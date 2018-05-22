У каких народов России самые пухлые губы

Красивые полные губы притягивают взгляд и считаются одним из главных элементов, придающих лицу человека чувственность, причем, речь идет как о женщинах, так и о мужчинах. И если эта черта свойственна целому народу, то соседи считают такой народ физически совершенным, притягательным.

На территории Российской Федерации черта эта свойственна как отдельным группам русских, так другим народам, населяющим страну.

Чем старше человек — тем уже губы

Согласно исследованием советских антропологов (Виктор Валерианович Бунак, «Происхождение и этническая история русского народа») среди народов Европы наиболее пухлыми губами обладают обитатели Восточной Европы: украинцы, белорусы, русские и латыши.

При этом антропологи отмечают, что у всех народов есть общие черты — губы женщин полнее, чем губы мужчин, а губы молодых людей более пухлые, чем губы взрослых или стариков, у которых они становятся узкими.

При этом именно русские отличаются стабильными показателями толщины губ, в то время, как у украинцев или латышей толщина губ может довольно сильно варьироваться в зависимости от местности.

Чем южнее, тем полнее

В 1964 году группа советских антропологов организовала экспедицию, в ходе которой было обследовано почти 20 000 жителей центральной части России и русского севера. Экспедиция выявила среди населения несколько групп русских, которые особо отличались полными губами. Как правило они жили вблизи Саратова, возле Ульяновска, в Нижнем Новгороде, Кинешме, в деревнях между Костромой и Ярославлем, Калуге, под Брянском и в отдельных пограничных с Белоруссией районах под Смоленском.

При этом на северо-востоке Центральной части России в некоторых сёлах у местных жителей более полной была верхняя губа, а на юго-западе и юго-востоке полными оказались обе губы, но в целом учёные выяснили, что жители севера более тонкогубы, чем южане.

Мужчины и женщины

Самые толстогубые русские мужчины живут в Александровском, Ельнинском, Алексинском, Тульском, Михайловском, Щигровском, Усманском, Лужском и Даниловском районах, а русские женщины с такими же качествами проживают на территориях Можайского и Тульского районов.

Самая полная верхняя губа оказалась у мужчин, которые живут в Дмитровском, Шуйском, Сенгилеевском и Лысьвенском районах, а также в Кире (Омутнинский район) — верхняя губа у здешних жителей достигает толщины в 18 мм.

У девушек результаты поскромнее — прелестницы с полной верхней губой встречаются в Холмском, Сокольском и Соликамском районах России. Ширина верхней губы у отдельных представительниц русского народа здесь достигает 16,1 мм.

Полные губы — достоинство Востока

Однако не только русские могут похвастаться полными губами — ими обладают и жители Кавказа и выходцы с Ближнего Востока. Отдельные современные исследователи отмечают, что полные губы часто встречаются у армян, азербайджанцев, черкесов, адыгов (кроме западных), турков-месхетинцев, кумыков, персов, татов, горских евреев.

Особо выделяют так называемый центральный кластер, в котором живут карачаевцы, балкарцы, аварцы и осетины.

Краса Якутии

Но настоящими обладателями пухлых губ в России считаются монголоидные народы Сибири и Дальнего Востока. Особенно красивыми губами отличаются якутские девушки — у них часто встречаются губы «сердечком», о которых европейские модницы могут только мечтать.

Этнограф М. Г. Левин в работе «Антропологический тип якутов» отмечал сходство якутского народа с бурятами, монголами и калмыками, подчеркивал преобладание у группы этих народов центрально-азиатского антропологического типа.

Другие антропологи относят якутов к северо-азиатскому типу монголоидной расы, но тоже подчеркивают сходство с ними бурят, которые в юности часто тоже имеют полные, толстые губы, необыкновенного светлого окраса, контрастирующего с загорелой, смуглой кожей.

Но отнюдь не все обитатели региона могут похвастаться пухлыми губами: многие народы, обитающие возле Байкала и в Забайкалье относятся к Байкальскому антропологическому типу и отличаются узкими губами.

Нивхи — обладатели роскошных бород и полных губ Еще один народ, чьи представители считаются счастливыми обладателями пухлых губ считаются нивхи, живущие в Приамурье. Этот малочисленный народ, по данным переписи 2010 года их в России проживает всего 4 652 человека.

Им свойственны смуглая кожа, темные волосы, эпикантус (особенность века, отличающая европейские глаза от азиатских), жесткие, часто волнистые или даже кудрявые волосы, обильно растущая борода, широкое лицо с плоским носом и очень полными губами.

Нивхи низкорослы, средний рост мужчин едва достигает 160–161 см. Антропологи считают, что своеобразие облика нивхов объясняется большой примесью крови древней народности айну, которые могут быть древней ветвью монголоидной расы.

Еще один народ с полными губами живет на Чукотке — это чукчи и эскимосы, которые относятся к так называемому арктическому типу народов. У них иссиня-черные волосы, темные, более широкие глаза, резко очерченный выступающий нос, и часто встречаются полные губы.