Это перебор! Эмилия Кларк катастрофически похудела

Бедра Матери Драконов приблизились к модельным параметрам, а грудь просто исчезла.

Эмилия относится к той категории женщин, которые постоянно ведут борьбу с лишним весом. Она то приходит в отличную форму, становясь сексуальной девушкой с точеными формами, то резко выходит из нее, возвращаясь к образу розовощекой пышечки. До сих пор с актрисой не случалось только одного — она никогда не худела настолько сильно, чтобы ее формы утратили всякий объем. И вот, у фолловеров звезды появились серьезные причины для беспокойства. На днях Эмилия побывала на одном из вечерних ток-шоу, о чем посмешила сообщить в своем Instagram.

Эмилию можно узнать только по бровям…

На фото актриса облачена в черный комбинезон, в котором ее бедра выглядят очень узкими, а грудь не читается вовсе. И, судя по всему, дело вовсе не в том, что черный цвет скрадывает формы. Разумеется, правильный выбор цветовой гаммы может сделать стан стройнее, но не на 10 кг! Здесь явно не обошлось без диеты и изнурительных тренировок. Видимо, Эмилия решила серьезно за себя взяться. Вот только фанаты Матери Драконов оказались не слишком довольны плодами ее трудов. Многим показалось, что Эмилия перестаралась: «Куда делась грудь?», «Эмилия выглядит, как подросток, а не как женщина», «Зачем ты похудела? Такая была секси».

В Каннах всех больше интересовали морщины Эмилии

Кстати, на Каннском фестивале, где Эмилия тоже побывала, ее подчеркнутая худоба не привлекла особенного внимания. Возможно, дело в том, что внимание папарацци были приковано не к формам, а к лицу актрисы. Многие отметили, что 31-летняя Кларк стала выглядеть старше своих лет — богатая мимика звезды обеспечила ей преждевременное появление морщин. Кстати, тот факт, что они именно сейчас стали так сильно бросаться в глаза, может быть связан именно с похудением. Ведь известно, что после 30 лет резкие перепады веса опасны для кожи, которая уже не так быстро регенерирует, как в юности.

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