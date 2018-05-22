Похорошевшая Дженнифер Энистон прячется от папарацци: фото 

Расставание с супругом Джастином Теру не сказалось негативно на 49-летней Дженнифер Энистон. Актриса по-прежнему выглядит чудесно, однако предпочитает как можно реже попадать в объективы папарацци. На днях репортерам все-таки удалось запечатлеть роскошную блондинку, когда та покидала салон красоты.
Дженнифер Энистон
Дженнифер была одета в классическое черное пальто и джинсы-бойфренды, которые она подвернула. Образ дополнили черные туфли без каблука. Волосы актриса уложила голливудской волной, а лицо скрыла за солнцезащитными очками. Увидев фотографа, она взяла в руки телефон и сделала вид, будто не замечает на себе пристального внимания.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Напомним, что Энистон и Теру начали встречаться в 2011 году, а узаконили отношения спустя четыре года — в августе 2015. Детей у них нет. Ранее актриса была замужем за Брэдом Питтом. Поклонники предположили, что экс-супруги воссоединились, но этого не произошло. Ходят слухи, что Брэд увлекся профессором Массачусетского технологического института Нэри Оксман.