Похорошевшая Дженнифер Энистон прячется от папарацци: фото

Расставание с супругом Джастином Теру не сказалось негативно на 49-летней Дженнифер Энистон . Актриса по-прежнему выглядит чудесно, однако предпочитает как можно реже попадать в объективы папарацци. На днях репортерам все-таки удалось запечатлеть роскошную блондинку, когда та покидала салон красоты.

Дженнифер Энистон

Дженнифер была одета в классическое черное пальто и джинсы-бойфренды, которые она подвернула. Образ дополнили черные туфли без каблука. Волосы актриса уложила голливудской волной, а лицо скрыла за солнцезащитными очками. Увидев фотографа, она взяла в руки телефон и сделала вид, будто не замечает на себе пристального внимания.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон