Ещё
Меган Маркл подтолкнула девушек показать истинное лицо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меган Маркл подтолкнула девушек показать истинное лицо 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
После свадьбы Меган Маркл и принца Гарри девушки со всего мира начали показывать естественную красоту своего лица, сообщает The Sun.
Герцогиня Сассекская пришла на свою свадьбу с минимальным количеством мейкапа. Поклонниц вдохновили веснушки Маркл, которые принцесса не стала маскировать тональным кремом, и они начали делиться своими фотографиями без косметики в соцсетях.
Публикации с хэштегами #freckleslikemeghan («веснушки как у Меган»), #frecklesfordays и #frecklegang наводнили Instagram.
Свадебным визажистом Меган Маркл был Даниэль Мартин. По его словам, жена принца Гарри пожелала выглядеть «настоящей и как можно более натуральной».
Это не первый раз, когда Маркл показала свои веснушки. В сентябре 2017 года ее лицо было крупным планом напечатано на обложке журнала Vanity Fair, также практически без косметики.
В мае личный стилист невесты принца Гарри Никола Дэвис рассказала, что Маркл учитывает закон золотого сечения при выборе нарядов. «Меган использует правило третей, чтобы достичь радующего глаз образа и показать свою фигуру в наиболее выгодном свете. В конце концов, Коко Шанель однажды сказала: „Мода — это архитектура. Все зависит от пропорций“», — объяснила Дэвис.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Женский форум  Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться15
Модель впала в кому после ненужной липосакции2
Китайцы рассказали о смертельной опасности шашлыка81
Как уродует пластическая хирургия1
Почему вы едите банан неправильно12
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение