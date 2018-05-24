Меган Маркл подтолкнула девушек показать истинное лицо 

После свадьбы Меган Маркл и принца Гарри девушки со всего мира начали показывать естественную красоту своего лица, сообщает The Sun.
Герцогиня Сассекская пришла на свою свадьбу с минимальным количеством мейкапа. Поклонниц вдохновили веснушки Маркл, которые принцесса не стала маскировать тональным кремом, и они начали делиться своими фотографиями без косметики в соцсетях.
Публикации с хэштегами #freckleslikemeghan («веснушки как у Меган»), #frecklesfordays и #frecklegang наводнили Instagram.
Свадебным визажистом Меган Маркл был Даниэль Мартин. По его словам, жена принца Гарри пожелала выглядеть «настоящей и как можно более натуральной».
Это не первый раз, когда Маркл показала свои веснушки. В сентябре 2017 года ее лицо было крупным планом напечатано на обложке журнала Vanity Fair, также практически без косметики.
В мае личный стилист невесты принца Гарри Никола Дэвис рассказала, что Маркл учитывает закон золотого сечения при выборе нарядов. «Меган использует правило третей, чтобы достичь радующего глаз образа и показать свою фигуру в наиболее выгодном свете. В конце концов, Коко Шанель однажды сказала: „Мода — это архитектура. Все зависит от пропорций“», — объяснила Дэвис.