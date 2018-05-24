Меган Маркл подтолкнула девушек показать истинное лицо

После свадьбы Меган Маркл и принца Гарри девушки со всего мира начали показывать естественную красоту своего лица, сообщает The Sun.

Герцогиня Сассекская пришла на свою свадьбу с минимальным количеством мейкапа. Поклонниц вдохновили веснушки Маркл, которые принцесса не стала маскировать тональным кремом, и они начали делиться своими фотографиями без косметики в соцсетях.

Публикации с хэштегами #freckleslikemeghan («веснушки как у Меган»), #frecklesfordays и #frecklegang наводнили Instagram.

Свадебным визажистом Меган Маркл был Даниэль Мартин . По его словам, жена принца Гарри пожелала выглядеть «настоящей и как можно более натуральной».

Это не первый раз, когда Маркл показала свои веснушки. В сентябре 2017 года ее лицо было крупным планом напечатано на обложке журнала Vanity Fair, также практически без косметики.