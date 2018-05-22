Звезды, которые выглядят как куклы, и их это ничуть не смущает

Ники Минаж

Ники Минаж столько раз ложилась под нож пластического хирурга, что наверняка и сама иногда забывает, что себе переделывала. Многие считают, что теперь хип-хоп дива выглядит максимально эпатажно и сексуально, но почти никто не помнит ее лицо до всех этих бесконечных манипуляций. К слову, Ники собой довольна. А раз так, то какие вообще к ней могут быть вопросы?

Блэк Чайна тоже в свое время весьма неплохо поработала над внешностью и стала выглядеть примерно как типичные возлюбленные американских рэперов: большая грудь, огромные ягодицы и губы на пол-лица. Когда-то такой «наборчик» привлек рэпера Tyga, а затем единственного мужчину в семействе Кардашьян — Роба. Правда, прожить долго и счастливо Чайне не удалось ни с одним из них.

Ким Кардашьян живет по принципу «у тебя только одна жизнь, поэтому ты должна всегда выглядеть и чувствовать себя потрясающе». Так что, все свои проблемы супруга Канье Уэста решает у косметологов, визажистов и пластических хирургов. И кстати, мы пока не разу не замечали, чтобы она пренебрегала своим главным правилом.

Ариана Гранде

Ариана активно эксплуатирует и тщательно поддерживает образ куклы Барби. Бантики, цветочки, розовые ленточки и крохотные платья с пышными юбочками — певица прицельно работает на свою аудиторию. И мы не осуждаем. Выглядит она при этом очень эффектно, да и музыку делает классную.

Кайли Дженнер

У Кайли Дженнер с детства были комплексы по поводу внешности. Сперва она увеличила себе губы, а дальше, видимо, все было как в тумане. Нынешняя Кайли и Кайли семилетней давности — совершенно разные люди. Зато сейчас те самые губы, с которых все началось — визитная карточка модели, и своеобразный логотип ее косметического бренда.