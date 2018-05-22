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Как повторить оттенок волос Меган Маркл
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Как повторить оттенок волос Меган Маркл 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В последнее время Меган Маркл стала самой обсуждаемой персоной. Еще бы — 19 мая она вышла замуж за принца Гарри!
И конечно, теперь многие девушки хотят быть на нее похожими. Кто-то повторяет ее макияж, делает такой же маникюр, а есть и такие, кто желает получить такой же оттенок волос. Девушки между собой даже придумали ему название — «королевский». По словам колориста из Лос-Анджелеса Аманды Джордж, владелицы салона Roil (который, кстати, украшен маленькой короной), к ней в последнее время все чаще обращаются с просьбой перекрасить их «под Меган Маркл».
peopletalk
«Конечно, мне не сложно это сделать, но при копировании чужого оттенка волос важно учитывать несколько нюансов, — делится Аманда. — Если ты брюнетка, то это будет просто. Нужно лишь добавить несколько шоколадно-коричневых прядок, и готово. А вот, если ты блондинка, то придется запастись терпением. Сначала необходимо будет окрасить волосы в теплый золотистый цвет с красивым нейтральным коричневым подтоном. А после постепенно усиливать контраст. И нужно помнить, что с осветленных волос цвет уйдет быстрее. Так что на длительный эффект рассчитывать не стоит».
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