47-летняя Наргиз разделась для фото

Наргиз Закирова в октябре отпразднует 48-летие. Кроме того, у певицы трое детей и даже один внук — от старшей дочери. Но все это не помешало бабушке выложить в свой микроблог откровенное фото, на котором хорошо заметно, что ее татуировки покрывают не только открытые для большинства взглядов места.

Снимок как бы намекает, что под пиджаком у Наргиз ничего нет. Кроме татуировок и обнаженного тела, конечно. Подпись к фото гласит:

«Давным-давно маленькая девочка, невинная и наивная, очаровала мир. Со временем ее доброту приняли за слабость, поэтому она решила выпустить демонов, которые были у нее внутри!»

@nargizzakirova_official

Подписчиков смелый снимок Наргиз порадовал. Один из воздыхателей написал, что продал бы душу за такую женщину, как она.