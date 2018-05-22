Выбор блогера: топ-10 горячих новинок мая

Тушь с кокосовым ароматом и маслом в составе, новая матовая помада в стике, сыворотка-концентрат для глаз, туалетная вода с ароматом лимонада из фейхоа и другие важные новинки мая — в обзоре бьюти-блогера Эльвиры Чабакаури.

Все-таки весна — это особое время года, даже весенние косметические новинки, какие-то особенные! Рассказываю, что мне больше всего понравилось в этом месяце.

Сыворотка для глаз Blue Serum Eye, Chanel

Сыворотка-концентрат — мое новое любимое средство для кожи вокруг глаз: ее можно наносить как под крем, так и отдельно. Я живу в достаточно теплом климате, поэтому использую ее как дневной уход. У средства легкая, но хорошо увлажняющая текстура. Оно мгновенно подтягивает кожу, убирает небольшие отеки и припухлости вокруг глаз, не раздражает кожу и слизистую, а еще отлично «лежит» под макияжем.

Идея Chanel заключается в том, чтобы изучить рацион питания людей с самым высоким качеством и продолжительностью жизни на планете. И перенести эти исследования в косметику — например, в сыворотке для глаз содержится зеленый кофе, оливки и мастиковое дерево.

Крем-маска Slow Age Night Cream & Mask, Vichy

Мне очень нравится, что компоненты косметики, которые раньше можно было найти только в профессиональных и космецевтических брендах, сейчас стали появляться и в более популярных марках. Например, Vichy выпустили ночную крем-маску Slow Age Night Cream & Mask с очень эффективным ресвератролом. Маска выглядит как гель темно-коричневого цвета, но на деле у нее не гелевая, а скорее слегка маслянистая насыщенная текстура. На утро кожа после неё выглядит намного ровнее по цвету и более напитанной.

Тушь Total Temptation Mascara, Maybelline New York

В сети про новую тушь Maybelline Total Temptation говорят в основном потому, что у нее ярко выраженный запах кокоса и кокосовое масло в составе. И это так, но невозможно полюбить тушь только за это! Мне очень понравилось, что она придает ресницам отличный объем, а большая щеточка для меня оказалась удобной. К тому же, тушь не осыпается и не смазывается в течение дня. В общем, все то, что я жду от туши, но с запахом кокоса как бонус и по доступной цене.

BB-крем Healthy Mix BB-cream, Bourjois

Я очень люблю тональные средства Bourjois, и новый Healthy Mix BB cream не стал исключением. Мне понравилось, что средство легко наносится (в том числе и на плотный слой солнцезащитного крема) и дает уверенную среднюю маскировку. Очень освежает кожу — после нанесения она не слишком матовая и не слишком блестящая — золотая середина. А для поднятия настроения –фирменная фруктовая отдушка Healthy Mix, которую я очень люблю.

Помада Joli Rouge Velvet, Clarins

На данный момент Clarins Joli Rouge Velvet — это мои любимые матовые помады в стиках! Мне нравится, что они действительно бархатно-матовые — красиво и очень насыщенно лежат тонким слоем и не растекаются. В новой линейке пока десять оттенков. И среди них можно найти очень притягательные — как натуральные, так и яркие. Золотой футляр Joli Rouge не портится от ношения в сумочке, на нем не остается царапин и отпечатков пальцев. Для меня такие мелочи тоже очень важны, потому новые матовые Joli Rouge Velvet поселились в ежедневной косметичке и стали любимчиками. О Тушь для ресниц Vinyl Couture Mascara 6 I`m The Madness, Yves Saint Laurent

Еще одна тушь в любимчиках в этом месяце, но совсем другая! YSL Vinyl Couture Mascara 6 I`m The Madness — это тушь очень яркого цвета фуксии. В отличие от большинства видов цветной туши, эта дает еще и объем с первого слоя, а оттенок прекрасно виден на ресницах. Кажется, я за всю жизнь не носила столько раз цветную тушь, сколько за последние пару месяцев. А уж цвета фуксии так точно никогда раньше. Но оказывается с помощью цветной туши можно мгновенно сделать макияж интересным и необычным, а усилий и времени на это затрачивается намного меньше, чем на растушевку теней или выведение стрелок.

Туалетная вода Azzaro Mademoiselle Eau Tres Florale, Azzaro

Как некоторые возможно уже знают, ароматы Mademoiselle Azzaro создавались специально для российского рынка и с учетом вкусов и предпочтений именно российской аудитории. И запуск получился насколько успешным, что сейчас Mademoiselle хотят к себе и другие мировые рынки, где представлен бренд Azzaro. А бренд продолжает развивать франшизу, и самая свежая новинка весны — в зеленом флаконе Azzaro Mademoiselle Eau Tres Florale. Именно этот фланкер единодушно понравился всем парфюмерным экспертам, хотя все его описывают совершенно по-разному.

Для меня Azzaro Mademoiselle Eau Tres Florale пахнет прежде всего как лимонад из фейхоа — очень свежо и необычно. Он уместен практически в любой ситуации и всегда поднимает настроение. 12 звездных ароматов, можно увидеть тут.

Увлажняющий лосьон, CeraVe

У меня очень сухая кожа тела, и даже в теплое время года не могу обойтись без крема. Но хочется чего-то легкого простого и часто без запаха. Конечно, ароматные средства я тоже люблю, но иногда они «перебивают» запах духов и проще быстро нанести что-то без отдушки. Новая для российского рынка марка CeraVe вся состоит из таких очень простых качественных средств в большом объеме для всей семьи, с прекрасным соотношением цены и качества. Теперь ее можно найти в любой аптеке. Мне понравился легкий увлажняющий лосьон именно в качестве повседневного средства для тела, чтобы нанести после душа и забыть о сухости. О 10 горячих новинок апреля, я писала здесь.

Скраб для тела Harmonia Nutri-Recharging Salt Body Scrub, Lumene

В рекламном ролике линейки Lumene Harmonia девушки вместе здорово проводят время, сидят в бане и ухаживают за кожей. Прямо выходной моей мечты! В России сначала запустили средства для ухода за лицом из этой серии, но теперь появились и для тела. Мне очень понравился скраб. Во-первых, очень красивая баночка! Сам скраб соляной, с маслами, имеет очень вкусный травянистый аромат. Мне нравится, что после его использования уже не нужен крем для тела — часть масел впитывается в кожу, и она становится напитанной и очень гладкой.