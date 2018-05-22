Не по возрасту: 7 привычек, которые ужасно старят

Заметила, что выглядишь старше своих ровесниц? Возможно, все дело в некоторых твоих привычках. Да-да, порой то, что кажется нам обыденным и безобидным, на деле оказывается ужасно вредным. Давай вместе разберемся, что же ты делаешь не так.

Ты перегружаешь себя делами

Ты постоянно куда-то спешишь, делаешь по сто дел одновременно и все равно боишься ничего не успеть… Поздравляем, ты — мультизадачный человек. Многие считают, что мульти— или многозадачность — это хорошо, но на самом деле таким образом мы подрываем свою нервную систему. Исследования доказали, что хронический стресс приводит к высвобождению свободных радикалов, что и влияет на процесс старения. Старайся фокусироваться на одной задаче, выполняй ее и только затем переходи к новой. Так ты не только сохранишь свои нервные клетки, но и не дашь механизму старения запуститься раньше времени.

Ты налегаешь на сладкое

Ты не упускаешь шанс съесть лишний кусочек торта на дне рождении или полакомиться вкусным пирожным на свидании с молодым человеком? Тогда твой диагноз — «сладкоежка». К сожалению, сладости способствуют не только набору лишних килограммов, но и прибавляют лишних лет твоему лицу. Объясняем: молекулы сахара цепляются к белковым волокнам клеток, и вместе они «выдают» тебе темные круги под глазами, тусклую кожу, отечность и ранние морщины. Оно тебе надо?

Ты ленишься

Если все, что мы перечислили в предыдущем пункте, ты делаешь, сидя на любимом диване… О вреде сидячего образа жизни сказано немало. От себя добавим, что люди, которые большую часть дня проводят сидя, подвержены не только различным заболеваниям, но и преждевременному старению. Физические нагрузки, хотя бы минимальные, должны быть. Кстати, наши любимые британские ученые доказали, что 150 минут любых упражнений в неделю продлевают жизнь на 10−15 лет.

Ты любишь устраивать телемарафоны

Да-да, именно телемарафоны. А уж если они сопровождаются поеданием сладостей, лежа на любимом диване, то чему ты удивляешься… Дело в том, что регулярный просмотр телевизора чреват не только проблемами со здоровьем, но и преждевременным старением. Официально доказано: один час перед телевизором укорачивает жизнь взрослого человека на 22 минуты. Целых 22 минуты твоей драгоценной жизни за час валяния перед черным ящиком! Разве тебя это не пугает? Если нет, то лови еще один факт: люди, которые проводят за просмотром телепрограмм более пяти часов в день, живут настолько же лет меньше. А теперь вспомни, что мы говорили про диван. Специалисты признают, что проблема состоит не столько в самом телевизоре, сколько в том, что во время просмотра своих любимых сериальчиков ты обычно сидишь или лежишь на диване.

Ты спишь менее пяти часов в сутки

Не выспалась? Получи мешки под глазами! И это еще полбеды. Уделяя на сон менее пяти часов в сутки, ты разом бьешь по всей своей красоте: кожа теряет упругость, становится тусклой и проблемной, ногти ломаются, а волосы секутся… Старайся ложиться до полуночи и спать 7−8 часов, тогда ты будешь просыпаться свежей и отдохнувшей.

Ты спишь лицом в подушку

Сон на животе или на боку с лицом в подушку — еще одна причина преждевременного старения твоей кожи. Соединительная ткань и коллаген со временем становятся менее упругими, а это значит, что они намного труднее справляются с различными деформациями. И такая, казалось бы, мелочь, как отпечаток подушки на лице, — серьезная проблема для твоей кожи. Обрати внимание, через какое время отпечаток полностью исчезает с кожи? А с годами будет только хуже. Так что, если хочешь сохранить кожу гладкой и упругой надолго, старайся спать на спине.

Ты слишком много красишься

И напоследок пройдемся по «классике». Чрезмерное использование косметики — это огромный стресс для твоей кожи. Мы сами удивились, узнав, что ежедневный макияж ускоряет процессы старения! Ты же не хочешь в 30 выглядеть на 40?! Дай коже отдохнуть — пара дней без макияжа, и лицо «разгладится», как после spa-процедуры.