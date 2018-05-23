Звезды, которые выглядят намного старше своих лет 

Все мы знаем, что нужно делать, чтобы выглядеть молодо. Но как же сложно соблюдать все предписанные правила! Кстати, не только простым смертным, но и богатым и знаменитым, и это при том, что у них возможностей значительно больше. К их услугам — лучшие фитнес-тренеры, массажисты, косметологи, стоматологи, стилисты, визажисты и прочие профессионалы, но иногда всего этого недостаточно, чтобы как можно дольше сохранять красоту. Знаменитости в этой подборке — яркий тому пример.
К сожалению, никакие деньги не спасут вашу молодость, если вы в свое время курили, пили, принимали наркотики, ели все подряд, не спали ночами, участвовали в скандалах и регулярно впадали в депрессии.
Пожалуй, самый яркий пример — история популярной певицы Бритни Спирс, у которой был затянувшийся мрачный период в жизни. Девушка давно восстановилась после него, тем не менее ее лицо и кожа выглядят не свежими, несмотря на все возможные усилия. Что только она ни делает, чтобы привести себя в былую форму: фитнес, регулярные спа-процедуры, правильное питание, медитации, здоровый сон. Конечно, благодаря всему этому Бритни выглядит неплохо, но значительно старше своих 36 лет.