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Звезды, которые выглядят намного старше своих лет
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Звезды, которые выглядят намного старше своих лет 

Рамблер 3 часа назад
Это не просто неудачные снимки. Внешность этих знаменитостей действительно добавляет им десяток лет.
1/7  Удивительно, но актрисам-близняшкам Олсэн всего 31 год, но выглядят они на все 40. Непонятно, что именно не так с их внешностью, ведь обе девушки стройные, ухоженные и следят за модой.
Фото:
2/7  Про эту пару тоже не совсем ясно: герцогине Кэтрин и принцу Уильяму в этом году по 36 лет, но выглядят они старше. Это при том, что возможностей у них значительно больше, чем у простых смертных. У Кейт на всех фотографиях видны морщины и синяки под глазами, а Уильям полысел и стал похож на своего отца в преклонном возрасте.
Фото:
3/7  Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин тоже выглядит значительно старше своих 37 лет. Но с актером все ясно: крах карьеры, затяжные депрессии, борьба с наркотической и алкогольной зависимостью, курение - все это сказалось на внешности милого в детстве мальчика.
Фото:
4/7  Можете себе представить, что модели Кайли Дженнер всего 20 лет! Конечно, она выглядит молодо, но лет на 30. Косметологи всего мира уверяют, что дело в чрезмерном увлечении макияжем. Кроме того, девушка склонна к полноте, что также добавляет ей несколько лет.
Фото:
5/7  Лет 10 назад актриса Линдси Лохан выглядела свежо и молодо, но сегодня, когда девушке всего 31 год, ей можно дать все 40. Виной всему алкоголь, наркотики, постоянные тусовки и бесконечные скандалы, которые очень сказались на внешности актрисы, из-за чего теперь ее не зовут никуда сниматься.
Фото:
6/7  Еще она знаменитость, на внешность которой сильно повлиял стресс, скандалы и алкоголь. Несмотря на то, что певица Бритни Спирс давно привела себя в порядок и ведет активный и здоровый образ жизни, лицо девушки выдает ее темное прошлое.
Фото:
7/7  Певица Леди Гага страдает булимией, о чем она сама призналась в откровенном интервью. Именно это, по мнению косметологов, является причиной ее возрастной внешности. Как известно, приступы булимии крайне негативно сказываются на состоянии кожи.
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Все мы знаем, что нужно делать, чтобы выглядеть молодо. Но как же сложно соблюдать все предписанные правила! Кстати, не только простым смертным, но и богатым и знаменитым, и это при том, что у них возможностей значительно больше. К их услугам — лучшие фитнес-тренеры, массажисты, косметологи, стоматологи, стилисты, визажисты и прочие профессионалы, но иногда всего этого недостаточно, чтобы как можно дольше сохранять красоту. Знаменитости в этой подборке — яркий тому пример.
К сожалению, никакие деньги не спасут вашу молодость, если вы в свое время курили, пили, принимали наркотики, ели все подряд, не спали ночами, участвовали в скандалах и регулярно впадали в депрессии.
Пожалуй, самый яркий пример — история популярной певицы Бритни Спирс, у которой был затянувшийся мрачный период в жизни. Девушка давно восстановилась после него, тем не менее ее лицо и кожа выглядят не свежими, несмотря на все возможные усилия. Что только она ни делает, чтобы привести себя в былую форму: фитнес, регулярные спа-процедуры, правильное питание, медитации, здоровый сон. Конечно, благодаря всему этому Бритни выглядит неплохо, но значительно старше своих 36 лет.
Женский форум
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