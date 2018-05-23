Звезды, которые выглядят намного старше своих лет 

1/7 Удивительно, но актрисам-близняшкам Олсэн всего 31 год, но выглядят они на все 40. Непонятно, что именно не так с их внешностью, ведь обе девушки стройные, ухоженные и следят за модой. Фото: instagram.com

2/7 Про эту пару тоже не совсем ясно: герцогине Кэтрин и принцу Уильяму в этом году по 36 лет, но выглядят они старше. Это при том, что возможностей у них значительно больше, чем у простых смертных. У Кейт на всех фотографиях видны морщины и синяки под глазами, а Уильям полысел и стал похож на своего отца в преклонном возрасте. Фото: instagram.com

3/7 Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин тоже выглядит значительно старше своих 37 лет. Но с актером все ясно: крах карьеры, затяжные депрессии, борьба с наркотической и алкогольной зависимостью, курение - все это сказалось на внешности милого в детстве мальчика. Фото: instagram.com

4/7 Можете себе представить, что модели Кайли Дженнер всего 20 лет! Конечно, она выглядит молодо, но лет на 30. Косметологи всего мира уверяют, что дело в чрезмерном увлечении макияжем. Кроме того, девушка склонна к полноте, что также добавляет ей несколько лет. depositphotos.com Фото:

5/7 Лет 10 назад актриса Линдси Лохан выглядела свежо и молодо, но сегодня, когда девушке всего 31 год, ей можно дать все 40. Виной всему алкоголь, наркотики, постоянные тусовки и бесконечные скандалы, которые очень сказались на внешности актрисы, из-за чего теперь ее не зовут никуда сниматься. depositphotos.com Фото:

6/7 Еще она знаменитость, на внешность которой сильно повлиял стресс, скандалы и алкоголь. Несмотря на то, что певица Бритни Спирс давно привела себя в порядок и ведет активный и здоровый образ жизни, лицо девушки выдает ее темное прошлое. depositphotos.com Фото: