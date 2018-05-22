15 забавных селфи звёзд в масках для лица 

На смену «дакфейсу» и «рыбьему зевку» (фото с приоткрытым ртом и виднеющимися зубами) пришёл другой Инстаграм-тренд — фото в различных масках для лица. Решили посмотреть, кто из звёзд идёт в ногу со временем.
Синди Кроуфорд, фото из Instagram
Супермодель провела минувшие выходные «на релаксе» — в спа-салоне с нанесённой на лицо очищающей маской её собственного бренда Meaningful Beauty.
Эмма Стоун, фото из Instagram
Наше лицо тоже было таким, когда мы впервые узнали о существовании масок для губ.
Эшли Грэм
Эшли Грэм, фото из Instagram
Знаменитая бодипозитивистка знает, как совместить приятное с полезным: модель plus-size наносит глиняную маску, когда смотрит сериалы.
Елена Крыгина, фото из Instagram
У бьюти-гуру ни один день не начинается без новой маски. Звезда даже придумала рубрику «новый день — новая маска», в рамках которой даёт свои рецензии на опробованные продукты.
Кендалл Дженнер, фото из Instagram
Звезда реалити-шоу никогда не скрывала, что всю жизнь страдает от проблемной кожи. Поэтому тканевая маска для лица — маст-хэв в её ежедневной бьюти-рутине.
Кэтрин Хейгл, фото из Instagram
Нет, на лице у Кэтрин не шоколад. Так выглядит травяной глиняный уход от бренда Eminence Organic Skin Care, который очищает поры.
Гвинет Пэлтроу, фото из Instagram
Актриса и бьюти-специалист всегда перед важным светским мероприятием клеит патчи для глаз, которые убирают тёмные круги и отёки.
Джимми Фэллон, фото из Instagram
Когда твоя подруга Дрю Бэрримор, у которой своя косметическая линейка, не следить за кожей лица — просто преступление.
Диана Крюгер, фото из Instagram
А вот немецкая актриса клеит патчи после выхода в свет и перед сном.
Ирина Шейк с сестрой
Ирина Шейк с сестрой, фото из Instagram
Секреты красоты Ирины Шейк: фитнес, еда, лицо, отдых
Самый лучший отдых для российской супермодели — это спа-процедуры, совмещенные с семейными встречами.
Белла Хадид, фото из Instagram
Во время долгих перелётов кожа лица теряет цвет и обезвоживается — Белла знает об этом и не допускает этого.
Кайя Гербер, фото из Instagram
А вы в 16 лет уже пользовались очищающими масками для лица? Кайе это необходимо из-за тонны макияжа, которую ей наносят на съемках и модных показах.
Кэти Перри
Кэти Перри, фото из Instagram
Певица показала, как надо прятаться от фанатов и папарацци.
Майли Сайрус, фото из Instagram
В борьбе за красоту певица выбирает натуральные ингредиенты, например, спелый авокадо.
Дженна Деван
Дженна Деван, фото из Instagram
Посвящать день только себе очень важно — так считает бывшая жена Ченнинга Татума (и мы).