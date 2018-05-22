15 забавных селфи звёзд в масках для лица

На смену «дакфейсу» и «рыбьему зевку» (фото с приоткрытым ртом и виднеющимися зубами) пришёл другой Инстаграм-тренд — фото в различных масках для лица. Решили посмотреть, кто из звёзд идёт в ногу со временем.

Синди Кроуфорд, фото из Instagram

Супермодель провела минувшие выходные «на релаксе» — в спа-салоне с нанесённой на лицо очищающей маской её собственного бренда Meaningful Beauty.

Эмма Стоун, фото из Instagram

Наше лицо тоже было таким, когда мы впервые узнали о существовании масок для губ.

Эшли Грэм

Эшли Грэм, фото из Instagram

Знаменитая бодипозитивистка знает, как совместить приятное с полезным: модель plus-size наносит глиняную маску, когда смотрит сериалы.

Елена Крыгина, фото из Instagram

У бьюти-гуру ни один день не начинается без новой маски. Звезда даже придумала рубрику «новый день — новая маска», в рамках которой даёт свои рецензии на опробованные продукты.

Кендалл Дженнер, фото из Instagram

Звезда реалити-шоу никогда не скрывала, что всю жизнь страдает от проблемной кожи. Поэтому тканевая маска для лица — маст-хэв в её ежедневной бьюти-рутине.

Кэтрин Хейгл, фото из Instagram

Нет, на лице у Кэтрин не шоколад. Так выглядит травяной глиняный уход от бренда Eminence Organic Skin Care, который очищает поры.

Гвинет Пэлтроу, фото из Instagram

Актриса и бьюти-специалист всегда перед важным светским мероприятием клеит патчи для глаз, которые убирают тёмные круги и отёки.

Джимми Фэллон, фото из Instagram

Когда твоя подруга Дрю Бэрримор , у которой своя косметическая линейка, не следить за кожей лица — просто преступление.

Диана Крюгер, фото из Instagram

А вот немецкая актриса клеит патчи после выхода в свет и перед сном.

Ирина Шейк с сестрой, фото из Instagram

Секреты красоты Ирины Шейк: фитнес, еда, лицо, отдых

Самый лучший отдых для российской супермодели — это спа-процедуры, совмещенные с семейными встречами.

Белла Хадид, фото из Instagram

Во время долгих перелётов кожа лица теряет цвет и обезвоживается — Белла знает об этом и не допускает этого.

Кайя Гербер, фото из Instagram

А вы в 16 лет уже пользовались очищающими масками для лица? Кайе это необходимо из-за тонны макияжа, которую ей наносят на съемках и модных показах.

Кэти Перри

Кэти Перри, фото из Instagram

Певица показала, как надо прятаться от фанатов и папарацци.

Майли Сайрус, фото из Instagram

В борьбе за красоту певица выбирает натуральные ингредиенты, например, спелый авокадо.

Дженна Деван

Дженна Деван, фото из Instagram

Посвящать день только себе очень важно — так считает бывшая жена Ченнинга Татума (и мы).